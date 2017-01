Dans les taxis de Montréal comme à New York !

Le Bureau du taxi de Montréal a commencé depuis l’année dernière un programme d’assurance qualité des services dans les taxis de la métropole. Avec ce programme, le Bureau dit s’acheminer ainsi vers l’instauration d’une norme professionnelle pour tous les titulaires de permis de chauffeurs de taxi de la ville de Montréal.

André Poisson, directeur général du Bureau du taxi de Montréal © Bureau du Taxi

Les inspecteurs du Bureau du taxi ont commencé à apposer le feuillet contenant les changements annoncés dans les taxis de la métropole en 2016.

Certains aspects de ces changements contenus dans le document intitulé L‘engagement à la qualité des services sont issus du Règlement sur le transport par taxi de la ville de Montréal.

À travers ces changements, le Bureau souhaite que les modèles d’Ottawa et de New York soient importés à Montréal pour assurer un meilleur service à la clientèle et permettre aux clients d’être mieux au fait de leurs droits.

Les innovations du Bureau du taxi intègrent le paiement électronique obligatoire, l’ouverture des portières aux clients et l’instauration d’un programme dit de « clients mystères », entre autres, a affirmé André Poisson, le directeur général du Bureau du Taxi.

Monsieur Poisson assure que les changements mettent à la disposition aussi bien du client que du chauffeur, une foule d’informations utiles concernant différentes situations auxquelles ils pourront être confrontés, ainsi que des solutions possibles aux problèmes susceptibles de perturber le bon déroulement du service.

Le Bureau aurait ainsi considérablement amélioré le système de traitement des plaintes et s’être doté d’une ligne téléphonique directe pour enregistrer les plaintes des clients et leur répondre dans un délai de 24 h pour corriger toute situation de désaccord.

Grâce aux changements effectués par le Bureau du taxi, les clients pourront par exemple avoir à l’avenir des renseignements sur la conduite à tenir en cas d’infraction de la part d’un chauffeur et savoir où diriger leurs plaintes. © PC / Graham Hughes/PC

Comme l’a relevé André Poisson, le code de bonne conduite qui est installé dans les taxis depuis près de trois mois ne s’adresse pas qu’aux conducteurs, mais il prévoit une section sur la responsabilité des clients qui sont appelés à agir avec respect envers les chauffeurs et à s’assurer de préserver le bien qui leur offre le service, en veillant par exemple à ce que la route soit libre avant d’entreprendre d’ouvrir la portière du véhicule.

Le Bureau entend prochainement distribuer aux taxis un guide intitulé Taxi ! Maintenir un service professionnel et protéger son métier. Selon monsieur Poisson, ce guide répond toujours à l’objectif d’aider les chauffeurs à offrir une meilleure satisfaction à leurs clients.

Le guide propose entre autres :

un rappel des bonnes pratiques

des idées de conversation que le chauffeur peut avoir avec son client pour mieux lui faire découvrir la ville de Montréal.

Un guide sera bientôt à la disposition des chauffeurs de taxi pour les orienter par exemple sur les types de conversation qu’ils peuvent avoir avec leurs clients © Radio-Canada

Assurer la sécurité des clients et des conducteurs

Le Bureau a également lancé un projet pilote pour mesurer la satisfaction des clients de l’industrie. Les clients ont ainsi la possibilité de noter de façon instantanée leurs chauffeurs ainsi que le véhicule qui les transporte.

Aussi bien les chauffeurs indépendants que ceux agissant sous la bannière d’un intermédiaire peuvent participer à ce projet pilote, a affirmé André Poisson qui souligne que la politique sur l’industrie prendra son envol en cette année 2017, avec un accent sur la sécurité.

Il mentionne ainsi que le système de caméras de surveillance déjà en vigueur sera obligatoire pour tous les taxis, en dehors des limousines, tout comme la géolocalisation des taxis ainsi que l’installation d’un bouton d’appel d’urgence relié à une centrale.

Le Bureau entend par ailleurs mener des discussions avec le ministère des Transports pour identifier des sources de financement susceptibles de soutenir l’Industrie dans son souci d’améliorer la qualité des services et la sécurité de tous, usagers comme conducteurs.