Des avions-taxis à la façon Uber

Un nouveau service compte ubériser les vols aériens. Les mobinautes peuvent commander via une application un avion-taxi à des prix ne dépassant pas 90 $.

Une compagnie britannique, Waves, a lancé un nouveau service de réservation d’un avion pour des vols entre les îles britanniques, et entre Londres et les principales villes du sud de l’Angleterre. Waves promet de proposer, en 2018, des vols internationaux, notamment vers la France et le Maroc.

L’avion sera disponible une demi-heure après sa réservation, selon les fondateurs du transporteur aérien. Deux options seront proposées aux utilisateurs, soit un vol partagé avec d’autres voyageurs à bord d’avions de 14 sièges ou des vols privés à l’instar d’un avion-taxi.

L’ubérisation des vols aériens peut-elle réussir?

Cette initiative étant considérée comme une première tentative d’ubérisation des vols aériens aux prix et services très compétitifs, des questions demeurent quant aux critères de son succès et de son adoption dans d’autres pays

Le transport aérien est généralement contrôlé, à l’échelle nationale, par un nombre limité de compagnies aériennes, constituant un oligopole. Ces compagnies useront de leur pouvoir économique et de persuasion (sécurité, espace aérien congestionné …) auprès des gouvernements pour ne pas ubériser les vols aériens. Le segment de niche des vols taxis est un service privé, voire de luxe à plusieurs centaines de dollars. Offrir ce service à des prix comparables à un taxi traditionnel sera-t-il viable?

Quels aéroports ou pistes de décollages seront utilisés pour assurer un usage convivial de ces avions-taxis à la façon « Uber »? Comment contrôler le trafic aérien qui risque d’être plus achalandé, en cas de son ubérisation ?

Des questions auxquelles l’expérience de la compagnie Waves donnera des pistes de réponses.