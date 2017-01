Ottawa aurait-il vu venir le suicide de deux jeunes autochtones et n’a rien fait ?

Deux adolescentes autochtones, Jolynn Winter et Chantel Fox, se sont suicidées au début du mois de janvier dans la communauté de Wapekeka, dans le Grand Nord ontarien. Dans une conférence de presse à Ottawa, les leaders autochtones ont soutenu que Santé Canada avait été mise au courant d’un possible « pacte de suicide » entre des jeunes de ce village et qu’ils avaient demandé en vain une subvention pour contrôler la situation.

26 jeunes désignés à risque élevé

C’est depuis l’été dernier que la petite communauté des Premières Nations de Wapekeka, à 600 km au nord de Thunder Bay, avait tiré la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante de 26 jeunes du village désignés comme étant à « risque élevé ».

Le porte-parole des chefs de ce village, Joshua Frogg a relevé le fait que ces jeunes étaient aux prises avec des problématiques de santé mentale et qu’ils étaient susceptibles de s’enlever la vie à tout moment.

Selon monsieur Frogg, 4 d’entre ces jeunes avaient d’ailleurs été conduits hors de la communauté pour recevoir de l’aide médicale, à cause du choc causé par le suicide de leurs deux camarades.

La santé mentale des jeunes adolescents autochtones doit faire l’objet de surveillance et les chefs communautaires demandent de l’aide. © CBC

Possible pacte de suicide entre les jeunes filles et demande d’aide rejetée

17 autres personnes se sont suicidées entre temps, depuis que les deux adolescentes de 12 ans ont mis fin à leurs jours.

Au regard du nombre de tentatives de suicide qui reste élevé depuis un an de la part de jeunes filles de cette communauté, les chefs avaient soupçonné l’existence d’un possible « pacte de suicide » conclu entre ces jeunes filles. C’est pourquoi ils avaient sollicité une aide financière d’Ottawa pour tenter de maîtriser la situation.

Les chefs autochtones avaient souhaité recevoir la somme de 376 706 $, mais apparemment, leur demande n’avait pas connu une suite favorable.

Selon un rapport de l’Association médicale canadienne sur le suicide au sein des communautés autochtones, le phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes. Le chercheur associé au centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, Gerald McKinley, a parcouru les rapports du bureau du coroner en chef de l’Ontario entre 1991 et 2013. Il a noté que 468 Autochtones se sont enlevé la vie durant cette période et que près de la moitié étaient âgés de 25 ans ou moins

La prévalence des idées suicidaires est presque deux fois plus élevée chez les Autochtones que chez les non-Autochtones, selon Statistique Canada. © CBC

Clarifications de Santé Canada

Selon un communiqué diffusé par l’organisme fédéral mercredi soir, il y aurait une promesse faite aux chefs de la communauté de Wapekeka en automne dernier.

La proposition de santé Canada était d’essayer de trouver de l’argent pour soutenir cette communauté dans ses efforts pour contrer le suicide des jeunes filles du village.

La seule école du village demeure jusqu’à présent fermée depuis que les deux adolescentes autochtones de 12 ans se sont enlevé la vie.

L’École de la réserve autochtone de Wapekeka © Martine Laberge

Le porte-parole des leaders de Wapekeka, Joshua Frogg, Alvin Fiddler le chef de l’organisme Nishnawbe Aski qui représente 49 communautés du nord de l’Ontario, le grand chef du Conseil Mushkegowuk, Jonathan Solomon, qui représente 7 Premières Nations de la Baie James et de la Baie d’Huston en Ontario, se sont dits profondément préoccupés par la situation et les risques de suicide qui continuent de peser sur les jeunes adolescents de leur localité.

C’est ainsi qu’ils se sont fortement mobilisés pour aller à la rencontre du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, afin de réitérer leur demande qui avait déjà été formulée au mois de janvier 2016, celle d’accroître les ressources pour l’amélioration de la santé des Autochtones et d’élaborer une véritable stratégie nationale pour prévenir le suicide au sein de cette population.

RCI avec La Presse canadienne