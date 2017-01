Trudeau à Trump : « Nous devons travailler ensemble afin de protéger nos citoyens et d’assurer la sécurité à nos frontières »

À l’occasion de l’investiture de Donald J. Trump comme 45e président des États-Unis ce 20 janvier 2017, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lui a transmis ses félicitations, au nom du gouvernement du Canada.

Au-delà de la simple formule de politesse qui veut que les États entre eux se congratulent mutuellement à l’occasion d’événements spéciaux comme une investiture à la plus haute fonction, deux points essentiels retiennent l’attention dans le message de Justin Trudeau au nouveau président des États-Unis :

l’économie

la sécurité

Trudeau souligne la nécessité pour le Canada et les États-Unis de travailler en étroite collaboration © (Associated Press/Canadian Press)

Un partenariat primordial pour la prospérité des deux pays

Le premier ministre du Canada a mentionné à l’attention du président Trump les relations diplomatiques historiques qui unissent leurs deux pays depuis plusieurs décennies et souligné les deux priorités stratégiques qui les interpellent.

Alors que les élans protectionnistes du nouveau président investi ne cessent de semer des inquiétudes et des doutes chez de nombreux Canadiens, Justin Trudeau souligne l’importance pour le Canada et les États-Unis de maintenir le cap d’une relation soudée, avec en toile de fond le bien-être social de leurs populations, fondé sur l’intégration et la prospérité économiques.

Ensemble, nous profitons de liens solides en matière de commerce et d’investissement ainsi que d’économies intégrées dont dépendent des millions d’emplois canadiens et américains. Nous voulons tous les deux bâtir des économies où la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie ont une vraie chance de réussir.

– Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Donald Trump est devenu officiellement le 45e président des États-Unis lors d’une cérémonie d’assermentation qui a eu lieu aujourd’hui (le 20 novembre 2017) à Washington. © PC / Presse canadienne/Win McNamee

Bâtir un monde plus sûr et plus pacifique

Justin Trudeau a également rappelé une préoccupation d’intérêt stratégique pour le Canada et les États-Unis, à savoir la sécurité.

La question de la sécurité représente un enjeu majeur dans un contexte mondial marqué par le terrorisme international qui prend de plus de l’ampleur avec comme corollaire les attentats qui interviennent de manière inattendue et qui n’épargnent aucun pays ni continent.

Le premier ministre du Canada s’est dit impatient de travailler avec le président Trump, la nouvelle administration des États-Unis, le 115e Congrès et les représentants des États et des régions.

Justin Trudeau souhaite ainsi travailler main dans la main avec son voisin du sud pour éloigner tout danger susceptible de troubler la tranquillité des populations des deux côtés de la frontière.