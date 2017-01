Quels sont les outils des chasseurs de photos d’animaux sauvages?

Cette question surgit dans le cadre de notre conversation hebdomadaire avec un auditeur de Radio Canada International qui nous écoute cette fois du Québec.

Les week-ends, ce physicien montréalais se détache de ses calculs et de ses travaux de recherche et s’évade vers les forêts environnantes, notamment celles qui se trouvent au nord de Montréal et où à l’aide d’équipement il part à la chasse aux images.

Les trucs du métier de chasseur d’images fixes en forêt

L’aspect le plus important à considérer lorsque vous utilisez une caméra de chasse fixe, c’est la durée de vie des batteries. Cela vous évite de faire des vas et viens trop fréquent pour vérifier que votre appareil est toujours en fonction.

Il existe aussi sur le marché des Caméras qui vous permettent de récupérer vos photos directement à distance à partir de votre téléphone intelligent sans avoir à vous rendre sur les lieux de l’emplacement de votre caméra et de faire fuir la faune inutilement.

Attention cependant, dans plusieurs juridictions au Canada, l’utilisation de ces appareils est actuellement interdit pour la chasse conventionnelle au fusil, car ils confèrent un trop grand avantage au chasseur qui pourrait détecter par exemple que 200 mètres au-devant de lui un gibier approche en temps réel. Ce serait comme chasser avec des lunettes thermiques.

Assurez-vous que votre caméra positionnée en forêt possède une vitesse de déclenchement suffisamment rapide lorsque passe par exemple un animal tel qu’un oiseau à proximité. Cela évite les clichés ratés ou l’on n’apercevrait par exemple que le bout d’une aile ou d’une touffe de poil.

Des loups dans un parc la nuit filmés par une caméra fixe. © Parcs Canada

Allez! Posez-moi une question sur le Canada : Stéphane.parent@radio-canada.ca