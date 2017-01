Arachides et noix de la discorde entre McDonald’s et des milliers de parents et clients de jeunes enfants au pays

McDonald’s au Canada à créer une profonde insatisfaction en annonçant le 17 janvier dernier qu’elle va dorénavant ajouter des noix ou des arachides à certains de ses aliments alors qu’elle refusait cette pratique depuis plus de 20 ans afin de garantir une alimentation sécuritaire aux centaines de milliers d’enfants allergiques au pays.

La chaîne de restaurant qui était jadis considéré comme un refuge sûr et peu coûteux pour des familles qui ont des allergies alimentaires est devenu la cible d’une réaction amère de la part de parents canadiens.

Gardez à l’esprit qu’il y a plus de 2,5 millions de personnes souffrant d’allergies alimentaires dans l’ensemble du pays et que les noix et les arachides sont un des plus grands allergènes au sein de ce groupe. On notait au Québec notamment une augmentation 18 % des cas d’allergies alimentaires entre 1997 et 2008 chez les moins de 18 ans.

Allergies : mieux vaut manger des arachides très tôt

Afin de réduire le risque d’allergie grave aux arachides, un comité d’experts de la santé publique aux États-Unis vient ce mois-ci de recommander formellement d’introduire tôt cet aliment dans l’alimentation des enfants, soit à partir de l’âge de 4 à 6 mois.

Les recommandations du comité d’experts de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses découlent d’une étude dont les résultats ont été dévoilés en 2015 et qui démontrait que la consommation régulière d’arachides dès les premiers mois jusqu’à l’âge de 5 ans menait à une réduction de 81 % du risque d’allergie. L’étude se fondait sur des tests cliniques réalisés auprès d’environ 600 enfants.

Si un enfant est considéré à risque de développer une allergie, la recommandation est de consulter d’abord son pédiatre ou son allergologue avant de procéder à l’introduction de l’arachide à cause du risque de réaction.

Les hospitalisations pour allergies alimentaires à la hausse

Une enquête de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) rendue publique il y a un peu plus d’un an notait une augmentation importante des hospitalisations au pays depuis sept ans en raison des allergies alimentaires.

En Ontario et en Alberta par exemple en 2013-2014, on a recensé plus de 85 400 visites aux urgences liées aux problèmes d’allergies.

Restaurant McDonald de Montréal. La chaîne McDonald’s célèbre cette année son 50e anniversaire au Canada, où elle exploite plus de 1400 restaurants. © Radio-Canada

RCI avec les informations de CBC et Radio-Canada et la contribution de Jean-Sébastien Bernatchez, Alain Gravel, Michel C. Auger et Anne-Louis Despatie de Radio-Canada

