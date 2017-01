Les dangers du bruit au travail: il faut agir à temps

Le bruit est une nuisance sonore qui peut être provoquée par diverses sources et dont les conséquences peuvent varier entre un simple dérangement et de graves effets sur la santé, comme la perte de l’audition. Une campagne de sensibilisation est en cours en ce moment en Ontario pour encourager travailleuses et travailleurs à adopter des habitudes saines afin de se protéger.

Si de nouvelles études montrent que de plus en plus de jeunes subissent une perte d’audition permanente à la suite d’une surexposition à des bruits forts, il demeure que, jusqu’à présent, c’est surtout en milieu de travail que ce fléau fait des ravages.

Entre 2006 et 2015 Ontario, la perte d’audition représentait 23 % de toutes les demandes de prestations pour maladies professionnelles acceptées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) . En tout, 300 mille personnes en 9 ans ont fait des réclamations à la Commission.

C’est pour cette raison que le CSPAAT vient de lancer une campagne de sensibilisation multimédia, afin d’encourager tout le monde à intégrer les dispositifs de protection antibruit dans leurs pratiques de sécurité au travail.

Don Leacock est le chef des Services linguistiques de CSPAAT. Il nous en dit davantage sur cette campagne de sensibilisation.

Les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus exposées au bruit et à ses conséquences © Claude Rivest Mazzanna

On sait que la perte d’audition peut être temporaire. Mais elle peut aussi être permanente en cas d’exposition répétée aux bruits intenses sur de longues périodes ou en cas d’exposition ponctuelle à un bruit fort, comme un gros coup de feu à proximité de l’oreille.

Activités courantes et risque de perte d’audition

Écouter de la musique avec un casque d’écoute ou des écouteurs boutons

Assister à un concert de musique rock

Tondre la pelouse

Utiliser une scie circulaire

Se promener en voiture sur l’autoroute avec les fenêtres ouvertes

Jouer d’un instrument de musique

Participer en tant que membre d’un groupe de musique ou d’un orchestre

Travailler dans l’industrie lourde

Travailler dans le secteur manufacturier, etc.

Symptômes de la perte d’audition

Perte d’audition temporaire – les bruits semblent étouffés, plus faibles ou moins clairs

Acouphènes – Sonneries, bourdonnements, tintements ou grondements perçus par l’oreille, en l’absence de tout son extérieur

(Source: Santé Canada)

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’avoir des problèmes de perte d’audition en milieu de travail © Vianney Leudière

Quelques faits :

La perte auditive due au bruit est une perte auditive permanente dans les deux oreilles qui résulte d’un dommage affectant l’oreille interne attribuable à une exposition prolongée, continue ou intermittente à des bruits dangereux.

Quelque 51 % des travailleuses et travailleurs avaient plus de 65 ans lors du diagnostic de perte auditive due au bruit.

Au cours des dix dernières années, les deux secteurs ayant le plus de demandes de prestations acceptées pour perte auditive due au bruit étaient : la fabrication (26 %) et la construction (15 %).

Les hommes représentent 95 % des demandes acceptées pour perte auditive due au bruit.

(Source: Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail)

