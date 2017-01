Services Internet : plusieurs communautés canadiennes n’y ont pas accès.

Alors que l’Internet est devenu un outil incontournable pour les ménages et pour différents secteurs d’activités, son accessibilité demeure un défi pour plusieurs communautés dans le monde, y compris au Canada, malgré sa position de 2e parmi les pays du G8, en ce qui concerne la pénétration de cet outil.

Le paradoxe

Dans le concert des nations où l’Internet est le plus accessible, le Canada fait très bonne figure.

Le pays se classe au 2e rang parmi les 8 pays les plus industrialisés, au 16e rang en ce qui concerne le classement mondial, et pourtant, certaines de ses communautés n’ont jamais vu passer le réseau.

Dans l’ensemble, ce sont au total plus de 87 % des ménages canadiens qui sont connectés, ce qui représente une proportion importante par rapport aux 35 millions de personnes qui peuplent ce vaste pays de 9 985 millions de km2.

Le problème viendrait-il de l’étendue du territoire qui serait trop difficile à couvrir, de la réticence de certaines communautés ou de l’insuffisance de moyens ?

Selon l’ACEI, les Canadiens passeraient en moyenne 41,3 heures par mois sur Internet, ce qui fait d’eux les deuxièmes plus grands utilisateurs d’Internet dans le monde

Une question de revenus et de localisation

Selon l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), la fracture numérique observée dans le pays est en partie attribuable au niveau des revenus.

C’est ainsi que les Canadiens les plus branchés seraient ceux dont les revenus figurent parmi le quartile le plus élevé.

Ils seraient ainsi branchés à Internet à 95 %, contre seulement 65 % en ce qui concerne les Canadiens dont le revenu se retrouve dans le quartile le plus faible.

Selon que l’on vit en Colombie-Britannique, en Alberta ou en Ontario, l’accès à Internet est assuré, car ces provinces figurent dans le Pelton de tête en ce qui concerne cet accès pour les ménages, avec respectivement un taux d’accessibilité de 86 % et 84 %.

Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec suivent ce classement avec un taux qui varie entre 77 et 78 %.

Dans les grandes villes du Canada, il est plus facile d’avoir accès à la large bande. Le taux d’accessibilité y est d’ailleurs de 100 % pour la population, contrairement à 85 % en milieu rural.

La fracture se creuse à mesure que l’on se rapproche du Nord canadien.

Les communautés du Nunavut et certains groupements des Territoires du Nord-Ouest, comme le hameau de Wrighley, n’ont qu’un accès très faible à Internet, soit moins de 18 % de ménages dans plusieurs cas.

Investir dans les communautés en manque : un objectif ambitieux pour le fédéral

Dans sa stratégie pour améliorer la connectivité des Canadiens des milieux ruraux à l’Internet, le gouvernement fédéral a prévu un investissement de 500 millions de dollars qui vont s’étaler sur 5 ans.

Il y va de la « qualité de vie » des populations dans ces régions, affirme le Conseil des télécommunications et radiodiffusions du Canada (CRTC).

Alors que près de deux millions de ménages canadiens n’ont pas accès à l’Internet de haute vitesse, alors que l’accessibilité au réseau reste un défi majeur dans certaines communautés éloignées, le CRTC estime qu’il faut une connexion au pays 10 fois supérieur au niveau de 2011, soit 50 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en téléversement. C’est ce qui permettra une connexion à du très haut débit pour 90 % des Canadiens d’ici 2021.

Dans le cadre du Fonds des petites collectivités de moins de 100 000 habitants, Ottawa vient d’annoncer un financement de 2,53 millions de dollars.

Les bénéficiaires se trouvent dans les secteurs ruraux du canton de King et du comté de Huron en Ontario.

Dans le premier cas, le financement vise à élargir le réseau à large bande à fibre optique aux résidents des secteurs ruraux.

En ce qui concerne le Comté de Huron, ce sont près de 1000 ménages, une école et une douzaine d’entreprises qui pourront bénéficier de l’Internet à haute vitesse.

L’industrie agroalimentaire, les petites entreprises et les résidents du comté de Huron ont besoin de l’accès de dernier-mille au vaste réseau fédérateur à haute vitesse qui existe actuellement dans notre pays. Cette initiative permettra à trois coopératives participantes de Comcentric, soit HuronTel, Hay et Tuckersmith, d’élargir leur accès à plus de 900 membres coop afin de leur permettre de bénéficier des avantages que procure l’économie numérique.