Déjeuners toute la journée dans 17 restaurants McDonald’s canadiens malgré le recul aux États-Unis

La division canadienne de McDonald’s a commencé à offrir son menu de déjeuner à toute heure de la journée dans certains de ses restaurants.

Le géant de la restauration rapide a indiqué que ses clients pouvaient commander des oeufs McMuffin, des patates hachées brunes ainsi que d’autres produits de son menu matinal à n’importe quelle heure de la journée dans 17 de ses restaurants du pays.

La majorité des emplacements qui servent le déjeuner après 11 h se trouvent à Ajax et à Whitby, en Ontario. Les autres se trouvent dans la région de Montréal, à Brampton et à Mississauga, en Ontario, ainsi qu’à Langley et à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

La chaîne McDonald’s célèbre cette année son 50e anniversaire au Canada, où elle exploite plus de 1400 restaurants.

La chaîne de hamburgers a commencé à offrir son menu de déjeuner toute la journée à l’automne 2015 aux États-Unis. Elle a depuis attribué une augmentation de ses ventes à la popularité des produits de son menu de déjeuner.

Les ventes de McDonald’s reculent aux États-Unis

McDonald’s tente d’effectuer son grand retour sur la scène de la restauration rapide, mais le simple fait d’offrir des oeufs McMuffin à toute heure de la journée ne suffira pas à attirer plus de gens dans ses établissements.

Au cours des trois derniers mois de l’année, les ventes du géant du hamburger ont reculé de 1,3 % aux États-Unis dans ses restaurants ouverts depuis au moins un an. En fait, le nombre de clients a diminué tout au long de 2016, forçant l’entreprise à afficher un quatrième déclin annuel consécutif de son achalandage aux États-Unis. Depuis le début de 2013, le nombre de clients a diminué de 10 % dans les restaurants américains ouverts depuis au moins un an.

La société établie à Oak Brook, en Illinois, a attribué le recul de ses ventes américaines à la comparaison défavorable par rapport à l’exercice précédent. Ce dernier avait été particulièrement solide, McDonald’s ayant généré un énorme engouement en ligne lorsqu’il a annoncé qu’il allait commencer à servir son petit-déjeuner toute la journée.

Arachides et noix de la discorde entre McDo et des milliers de parents au Canada

McDonald’s au Canada à créer une profonde insatisfaction en annonçant le 17 janvier dernier qu’elle va dorénavant ajouter des noix ou des arachides a certains de ses aliments alors qu’elle refusait cette pratique depuis plus de 20 ans afin de garantir une alimentation sécuritaire aux centaines de milliers d’enfants allergiques au pays.

Allergies alimentaires maintenant au menu de McDonald’s – 4:42

Image à rajeunir

Ce résultat met en évidence le genre de difficultés qui attend McDonald’s, qui tente de rajeunir son image sur plusieurs autres fronts. La chaîne de restaurants doit notamment s’ajuster au fait que les dépanneurs vendent de plus en plus de nourriture et que les épiceries tentent de convaincre les gens de manger davantage à la maison. McDonald’s a déjà admis ne pas avoir réussi à s’ajuster assez rapidement aux changements des goûts et habitudes de ses clients et a accéléré ses efforts pour faire d’elle une chaîne de hamburger « plus moderne et progressive ».

Le déclin des ventes aux États-Unis au dernier trimestre de 2016 met fin à une séquence de cinq trimestres consécutifs de croissance. Ces augmentations pouvaient être attribuables à des hausses de prix ou au fait que les clients dépensent davantage lors de leur visite. McDonald’s a en outre réduit son nombre de restaurants aux États-Unis pour une deuxième année consécutive, terminant l’année avec 14 155 succursales.

RCI avec La Presse canadienne et Associated Press