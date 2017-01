Faire bloc contre le cancer du col de l’utérus

La campagne internationale de prévention du cancer du col de l’utérus #SmearForSmear bat son plein depuis le 22 janvier et prendra fin le 28. Des organismes canadiens y prennent part, cette affection étant le 3e type de cancer gynécologique le plus courant en Amérique du Nord.

La campagne #SmearForSmear a été initiée par Jo’s Cervical Cancer Trust, un organisme de bienfaisance britannique dédié aux femmes touchées par le cancer du col utérin et les anomalies cervicales.

Des organisations canadiennes comme Sensibilisation VPH et la Coalition Priorité Cancer au Québec (CPCQ) appuient cette campagne internationale dont l’objectif est « d’accroître la sensibilisation à l’égard du cancer du col de l’utérus de façon ludique et symbolique — un ‘selfie’ pour un test Pap. »

La campagne veut plus exactement « éduquer tout le monde, partout, sur l’importance de passer un test Pap. » Elle encourage les gens à exprimer leur soutien à la cause, en prenant un égoportrait (selfie) avec du rouge à lèvres étendu, et à le diffuser sur les médias sociaux. Ces mêmes personnes sont encouragées à demander aux femmes de leur entourage de passer un test Pap.

Les femmes canadiennes sont fortement touchées par le cancer du col de l’utérus

Chaque année, près de 400 000 Canadiennes apprennent que le résultat de leur test Pap est anormal. Dans le monde, elles sont quelque 500 000 à recevoir un diagnostic positif de cancer du col de l’utérus. Or, selon les organismes concernés, ce cancer est à la fois détectable et évitable.

Cela dit, il est possible que le cancer du col de l’utérus ne montre aucun signe ni symptôme à ses débuts.

Mais lorsque les symptômes apparaissent, cela signifie que la tumeur s’est déjà développée dans les tissus et organes voisins. Par ailleurs, d’autres affections peuvent avoir des symptômes semblables à ceux du cancer du col de l’utérus.

La campagne #SmearForSmear encourage les femmes à passer un test Pap.

Les femmes sont encouragées à consulter un médecin si elles constatent l’un des signes suivants :

pertes vaginales pâles, aqueuses, roses, brunes ou sanguinolentes entre les menstruations;

menstruations inhabituellement longues ou abondantes;

saignement après les rapports sexuels;

saignements vaginaux ou pertes vaginales sanguinolentes après la ménopause

saignement après un examen pelvien ou une douche vaginale;

douleur lors des rapports sexuels;

pertes vaginales plus abondantes;

pertes vaginales malodorantes.

(Source: Société canadienne du cancer)

Le plus important facteur de risque du cancer du col de l’utérus est l’infection au virus du papillome humain (VPH).

Quelques symptômes tardifs du cancer du col de l’utérus

difficulté à uriner;

perte du contrôle de la vessie (incontinence);

sang dans l’urine (hématurie);

difficulté à aller à la selle;

sang dans les selles;

constipation;

fuite d’urine ou de selles par le vagin;

douleur dans la région pelvienne ou le bas du dos, qui peut descendre le long d’une ou des deux jambes;

enflure (œdème) des jambes;

anémie (baisse du nombre de globules rouges sains);

perte de poids;

essoufflement;

douleur osseuse;

fatigue (lassitude extrême ou manque d’énergie);

perte d’appétit.

(Source: Société canadienne du cancer)

