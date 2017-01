Le patron de Facebook s’offre une entreprise canadienne pour lutter contre des maladies

La Chan Zuckerberg Initiative, l’organisation caritative du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et de sa femme, Priscilla Chan, a acquis Meta, une entreprise torontoise spécialisée dans l’intelligence artificielle. L’organisation espère utiliser la savoir-faire technologique canadien pour accélérer sa lutte contre les maladies.

Meta est une startup basée à Toronto. Elle se sert de l’intelligence artificielle pour lire plus rapidement et comprendre des publications scientifiques, afin d’en communiquer les éléments importants à d’autres chercheurs.

La Chan Zuckerberg Initiative n’a pas divulgué les modalités de la transaction, mais dit vouloir intégrer les technologies de Meta dans un outil qui serait mis gratuitement à la disposition des scientifiques.

Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan donnent 99% des actions de Facebook à des organismes de bienfaisance © Facebook/Mark Zuckerberg

Partager le savoir scientifique en temps réel

Les technologies canadiennes peuvent analyser des millions d’articles et repérer des connexions et des tendances à des échelles et des vitesses impossibles à égaler pour des humains, selon les dirigeants de La Chan Zuckerberg Initiative.

« Meta va aider les scientifiques à apprendre des découvertes des autres en temps réel, trouver des articles clés qui sont passés inaperçus, ou même prédire vers où s’oriente leur branche d’activité », expliquent Brian Pinkerton, directeur technique, et Cori Barmann, en charge des questions scientifiques.

Mark Zuckerberg et sa femme avaient promis l’an dernier de verser 3 milliards de dollars dans la décennie à venir pour contribuer à la prévention et la guérison des maladies. Le patron de Facebook avait estimé à l’époque que cela permettrait à la Chan Zuckerberg Initiative d’avoir assez de moyens jusqu’à la fin de ce siècle pour trouver des traitements contre toutes les maladies ou, à défaut, de rendre gérables celles qui sont à l’heure actuelle mortelles.

L’intelligence artificielle intéresse de plus en plus les grands groupes technologiques

De nombreuses applications

Les géants de la technologie comme Facebook, Google, etc. s’intéressent à l’intelligence artificielle ont ils perçoivent déjà les multiples applications dans le domaine de la médecine. En outre, on peut s’en servir au profit des handicapés ou des personnes âgées, rendre plus efficaces des assistants virtuels intégrés à divers appareils électronique ou services en ligne, voire faire rouler les voitures sans chauffeur.

Mark Zuckerberg avait lui-même conçu l’an dernier un « majordome virtuel » à commande vocal pour sa maison personnelle prénommé « Jarvis », inspiré du système informatique intelligent du même nom qui assiste « Iron Man »

(Avec l’AFP)

Lire aussi

IBM Watson : Un logiciel trouve des traitements au cancer ignorés par les médecins

Le patron de Facebook va bientôt vous donner de l’argent…ou pas!

Clavardage, Facebook, Instagram et Twitter pour détecter nos maladies mentales