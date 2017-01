Mandat de grève au sein du transporteur de vacances vers le sud Sunwing

Au moment où les Canadiens sont fort nombreux à prendre un avion vers le Sud pour échapper à l’hiver, les agents de bord du transporteur aérien Sunwing ont donné un mandat de grève à leur syndicat, indique ce dernier.

Les agents de bord disent vouloir des améliorations « importantes » à leurs conditions de travail.

Le mandat de grève a pour but de forcer l’entreprise à conclure une entente lorsque les négociations reprendront jeudi, a indiqué le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) par voie de communiqué, lundi. Il a précisé que 94,6 % des membres de la section locale 4055 du SCFP ont voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève « au moment jugé opportun ».

Sunwing Airlines Inc. est une compagnie aérienne dont le siège social est situé à Etobicoke, Toronto et qui offre des services de vols réguliers et nolisés vers le Canada, le Mexique, les Caraïbes, les États-Unis de même que l’Europe.

Sunwing Airlines exploitait en 2013 un parc aérien de 32 appareils Boeing 737-800.

Un millier d’agents donne un mandat de grève à leur syndicat

Des séances de négociation devant un médiateur sont prévues pour jeudi et vendredi. Les membres du syndicat avaient rejeté en décembre un accord de principe conclu avec l'employeur.

Leur convention collective est échue depuis le 31 mai dernier. La section locale 4055 représente les 1000 agents de bord qui travaillent aux huit bases de Sunwing, dont Montréal, Québec et Halifax.

Aide-mémoire…

Un pilote au Canada a été accusé en janvier de pilotage avec facultés affaiblies

Un pilote accusé d’être ivre aux commandes de son Boeing 737 dans la ville de Calgary en partance pour le Mexique avait 3 fois la limite légale d’alcool pour les automobilistes disent les policiers de Calgary.

L’incident s’est produit sur un vol de la compagnie Sunwing Airlines vol qui s’apprêtait à s’envoler pour Cancún avec plus de 100 personnes à bord samedi matin, dont 99 passagers et six membres d’équipage.

Selon la police, le pilote est monté à bord d’un avion de la série 737-800 de Sunwing Airlines à Calgary, peu avant 7 heures du matin, le 31 décembre.

Les équipages à la porte et sur l’avion avaient remarqué que le pilote se comportait bizarrement, avant qu’il ne devienne inconscient dans le cockpit. Un avion de la compagnie Sunwing (archives)

