Saskatchewan : la fuite de 200 000 litres de pétrole a-t-elle pollué des terres agricoles ?

200 000 litres de pétrole ont pu s’échapper à la suite d’un bris d’oléoduc dans le sud-est de la Saskatchewan, entraînant quelques inquiétudes sur le plan environnemental dans la région.

Le lieu du déversement de ce pétrole dans la nature se trouve à 10 km au nord de Stoughton.

Alors que la population autochtone craignait que les basses terres ainsi que le marécage gelé à cet endroit soient contaminés, la porte-parole du gouvernement, Khaty Young, l’a plutôt rassurée.

Selon madame Young, une bonne quantité du pétrole qui s’est échappée ne s’est entendue que dans un rayon de 20 m, mais elle a été tout de suite récupérée, ce qui a évité la contamination des criques et des ruisseaux.

Ce sont au total près de 170 000 litres de pétrole qui ont pu être retenus pour empêcher les dommages environnementaux.

C’est vendredi dernier que la fuite au niveau du pipeline de l’entreprise albertaine, Tundra Energy Marketing, a été rapportée dans cette région située à 140 km de la capitale provinciale, Regina.

La première Nation Ocean Man attend des explications du fédéral sur le déversement de pétrole dans les basses terres ainsi que le marécage qui s’y trouve © Dan Riedlhuber / Reuters

Malgré l’annonce du gouvernement faisant état de la maîtrise de la fuite et de l’arrêt total de toute activité reliée à ce pipeline, la Première Nation Ocean Man, qui fait partie de la communauté des 70 Premières Nations de la Saskatchewan, est en alerte et elle demeure vigilante.

Son chef a visité le site du déversement et l’attention est pour le moment focalisée sur Ottawa, notamment le ministère des Affaires autochtones et Nord Canada, qui doit fournir sa part d’explication à cette situation, le mystère planant toujours sur les causes de la fuite.

Au niveau provincial, les autorités elles-mêmes ne savent pas quelles explications fournir aux Premières Nations. Elles estiment qu’il faudra du temps pour pouvoir se prononcer clairement, l’enquête n’étant qu’à ses préliminaires.

Des bris de pipelines sont courants en Saskatchewan. En moins d’un an, il y en a eu trois, ce qui est de nature à inquiéter les communautés des Premières Nations qui y vivent. © CBC

Des terres vouées au déversement éternel d’hydrocarbures ?

Ce n’est pas la première fois que l’on assiste au déversement de pétrole sur les terres en Saskatchewan.

Depuis l’année dernière, il y en aurait eu plusieurs.

L’avant-dernier remonte au mois de juillet 2016 où près de 225 000 litres s’étaient échappés du pipeline de la compagnie régionale, Husky Energy. La rivière Saskatchewan Nord, près de Maidstone, s’était retrouvée totalement encrassée.

Des barrages flottants avaient alors été utilisés pour tenter de contenir le liquide du pipeline concerné qui relie les activités de pétrole lourd de Husky, jusqu’aux installations de Lloydminster, à la frontière de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Les municipalités de North Battelford et de Prince Albert, qui se ravitaillent en eau dans la rivière Saskatchewan Nord, avaient été privées d’eau potable et invitées à prendre des mesures de précaution, à cause des effets possibles du déversement.

Moins d’un mois plus tard, 100 000 autres litres de pétrole émanant d’un autre oléoduc, celui de la compagnie Crescent Point Energy, avaient inondé un champ de canola, près de la petite municipalité de Pennant, au sud de la rivière Saskatchewan.

Rci avec La Presse canadienne et Radio-Canada