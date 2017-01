Dans la fosse aux lions, Trudeau défend en Alberta ses déclarations sur le déclin obligé des sables bitumineux

« Nous devons gérer la transition des combustibles fossiles » a indiqué le premier ministre canadien mardi devant une foule particulièrement hostile et qui avait été invitée à le rencontrer à Calgary dans le cadre de sa tournée nationale de discussion avec les citoyens.

Plusieurs participants en colère ont demandé à Justin Trudeau comment il entend aidé le secteur pétrolier albertain qui traverse une période de déclin lié à l’affaissement des prix, et s’il annulerait ses commentaires quelques jours plus tôt en Ontario sur la suppression progressive et éventuelle des sables bitumineux au Canada.

Environ 1 700 personnes – dont beaucoup d’étudiants – se sont présentées pour voir le premier ministre de l’Université de Calgary. Les débats ont été dominés par l’annonce de l’inauguration de Donald Trump et l’impact de la rhétorique protectionniste du nouveau président sur l’ALENA.

Un premier intervenant a reconnu les risques inhérents au fait qu’un premier ministre libéral choisit de se présenter à une discussion où les participants n’ont pas été examinés ni présélectionnés. « Merci d’avoir pénétré dans le repaire des lions ici en Alberta» , a déclaré l’homme.

Quelques voix au sein de la foule se sont alors mises à huer le premier ministre avec des hésitations. « En tant que ( ancien )professeur, j’essaie de ne pas récompenser les mauvais comportements en leur accordant trop d’attention», a déclaré Trudeau au sujet de ceux qui interrompaient ses propos.

Le premier ministre persiste et signe

Pendant un moment intense, vers la fin de l’événement, un homme s’est levé brusquement et a demandé au premier ministre de répondre à ce qu’il avait l’intention de faire pour les sables bitumineux de la province.

« Vous ne pouvez pas venir dans cette province et attaquer le plus gros employeur », a déclaré l’homme, ajoutant qu’il était dégoûté par la remarque de Trudeau à Peterborough, en Ontario, la semaine dernière voulant que les sables bitumineux doivent être « éliminés progressivement ».

Le premier ministre a répondu : « La plus grande responsabilité d’un premier ministre est d’amener nos ressources sur le marché et oui, cela comprend les sables bitumineux », a déclaré le premier ministre qui a noté cependant qu’il n’abandonnerait pas son engagement à protéger l’environnement pour les générations futures.

D’ajouter Justin Trudeau « L’Alberta est aux prises avec des difficultés et a lutté depuis quelques années. Je sais qu’il y a de la force et de la résilience chez les gens de cette province et les Canadiens sont ici pour les Albertains et ils vous aideront dans ces moments difficiles.»

Trudeau salue la relance de Keystone XL

Quelques heures plus tôt en point de presse le premier ministre Justin Trudeau avait réitéré son appui au projet d’oléoducs canadien Keystone XL, relancé en début de journée par l’administration Trump.

M. Trudeau avait alors indiqué qu’il appartenait maintenant à la compagnie TransCanada maître d’oeuvre du projet et au gouvernement américain de discuter des modalités pour aller de l’avant avec cette initiative de 8 milliards de dollars, qui vise à transporter le pétrole des sables bitumineux albertains jusqu’au Nebraska. Il devrait aussi rejoindre d’autres oléoducs alimentant des raffineries dans le golfe du Mexique et en Illinois.

« J’ai souligné [à Donald Trump] que oui, je suis en faveur de ce projet, qui va amener de bons emplois pour les Albertains, de la croissance économique. […] L’Alberta a mis une limite absolue aux émissions de gaz à effet de serre qui va nous permettre de remplir nos responsabilités pour la lutte contre les changements climatiques. »

Justin Trudeau a insisté pour dire qu’ « on ne peut pas séparer l’économie et l’environnement au XXIe siècle. Les gens savent que nous devons bâtir de bons emplois et créer de la croissance économique tout en protégeant l’environnement, et c’est exactement ce que nous sommes en train de faire ».

M. Trudeau s’est en revanche gardé de se prononcer sur le controversé projet au Canada d’Énergie Est, disant vouloir laisser le processus actuel suivre son cours, sans interférence pour privilégier un projet en particulier, « comme l’ex-gouvernement l’a fait ».

