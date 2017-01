L’île d’Anticosti sollicite la protection de l’UNESCO

La municipalité d’Anticosti souhaite figurer au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle vient de recevoir l’Appui de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et du Conseil central Côte-Nord (CCCN-CSN).

Carte de l’île d’Anticosti d’une superficie de 2052 km²

Obtenir l’appui de Québec et d’Ottawa au projet de reconnaissance patrimonial

Les deux instances qui soutiennent les démarches de l’île d’Anticosti pour rentrer sous la protection de l’UNESCO souhaitent que le gouvernement du Québec agisse également dans ce sens.

C’est ce qu’a confié Guillaume Tremblay, le président du Conseil central Cote-Nord à Alice Chantal Tchandem.

Conférence de presse à Sept-Îles de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et du Conseil central Côte-Nord (CCCN-CSN) qui ont annoncé leur appui à la candidature de la municipalité de l’Île-d’Anticosti pour figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO. © Conseil central Côte-Nord – CSN

En plus d’appuyer les démarches de l’île, Québec est appelé à agir auprès du fédéral pour obtenir son adhésion à l’initiative en vue de la reconnaissance patrimoniale de l’Île, a affirmé monsieur Tremblay.

Guillaume Tremblay, président du Conseil central Cote-Nord © Conseil central Côte-Nord – CSN

Cette Île est présentée comme un joyau qu’il faut absolument préserver et cette idée connaît l’assentiment de la majorité de la population québécoise, soutient Guillaume Tremblay qui invite les deux paliers gouvernementaux à y adhérer sans plus attendre.

Plusieurs municipalités du Québec ont d’ores et déjà fait part de leur ralliement au projet de reconnaissance patrimonial de l’île, dont les communautés Innues de la Côte-Nord, la municipalité régionale de comté de Minganie et la communauté de l’Île.

La nature sauvage d’Anticosti. © Radio-Canada

Une merveille de la nature sous la menace de projets pétroliers

Reine du Golfe! Terre de lumière! Clef du Saint-Laurent! Paradis de la chasse! Royaume vierge! Nef de verdure! Quelle litanie plus belle que celle de Richepin – et point blasphématoire – l’on pourrait te chanter, Anticosti!

Cette séquence a la résonance d’une véritable ode pour cette Île féérique située dans le golfe du Saint-Laurent au Québec.

Anticosti se distingue par ses forêts matures dominées par le sapin baumier, l’épinette blanche et noire, le pin blanc.

Anticosti, c’est aussi son domaine géologique avec ses séquences sédimentaires parmi les plus complètes en Amérique du Nord, c’est son Parc national et ses tourbières omniprésentes ainsi que de fortes densités de cerfs de Virginie.

Les cerfs de Virginie ne se formalisent pas de la présence humaine sur Anticosti. © Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette richesse est sous la menace d’un projet d’exploration pétrolière et de forages à fracturation, ce que déplore Guillaume Tremblay qui souhaite un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans la région, de la part du gouvernement du Québec et ses partenaires privés.

Prenant à témoin la population qui s’est maintes fois prononcée contre cette exploitation, monsieur Tremblay soutient que l’enjeu environnemental et humain est suffisamment important pour qu’il n’y ait d’autres initiatives sur l’île que des gestes concrets en vue de sa préservation et de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.