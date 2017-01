Photographies inédites : dans les yeux de Guy Corneau

La photographe canadienne d’origine libanaise Nadine Track a capté récemment avec sa caméra dans le regard du psychanalyste québécois et homme de théâtre de renommée internationale une tristesse profonde.

Guy Corneau en juin dernier à Paris © Nadine Track

Était-ce le pressentiment de la double tragédie qui se dessinait, soit son décès plus tôt ce mois-ci, deux semaines seulement après celui de sa propre soeur, la célèbre peintre Corno?

Des générations de lecteurs et de téléspectateurs l’ont découvert à travers ses livres et ses entretiens à la radio ou à la télévision. Ses troubles de santé et ses réflexions sur la vie venaient baliser sa façon de se raconter et de témoigner de sa recherche des choses importantes de la vie.

Il nous offrait ainsi souvent le miroir de nos propres vies. L’annonce de sa mort au début janvier était donc un peu la nôtre aussi.

Même pour beaucoup de gens qui ne l’avaient connu qu’à distance, cette mort demeure bouleversante, comme l’est la mort d’un enfant, car cet homme de 65 ans respirait encore à fond la recherche de la vie.

Nadine Track offre à Radio-Canada l’exclusivité de ces dernières photos de Guy Corneau croquées à Paris au détour des boulevards et des cafés et dans lesquelles les yeux du psychanalyste continuent de hanter la photographe.

Tristesse sur fond de joie de vivre dans les yeux de Guy Corneau – 4:54



