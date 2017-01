Trop « performante », la plus grande cheminée autoportante de la planète de Sudbury sera jetée au sol

La supercheminée de 381 mètres de la compagnie minière Vale qui depuis près de 50 ans est collée à l’image de la ville minière de Sudbury dans le nord de l’Ontario est victime de l’air du temps au Canada qui est à la réduction des gazs a effet de serre.

La grande cheminée de Sudbury Photo : Yvon Thériault

Cette cheminée qui est aussi haute que l’édifice Empire State de la ville de New York est en quelque sorte devenue trop éfficace en raison de l’implantation d’initiatives technique en série qui visait à la rendre moins polluante.

Selon le directeur de la qualité de l’air de Vale, Frank Javor, avec les améliorations apportées, la super cheminée ne peut plus émettre qu’à seulement à 10 pour cent de sa capacité.

Elle sera donc détruite et remplacée par deux cheminées plus petites et plus performantes de 137 mètres de haut. Leur construction doit commencer d’ici quelques mois et n’être terminée que dans deux ans.

La supercheminée sera mise hors service au cours du deuxième trimestre de 2020.

Entre-temps des études seront entreprises pour déterminer comment détruire la cheminée de façon sécuritaire.

Vue du sommet de la supercheminée de 381 mètres de la minière Vale à Sudbury Photo : Radio-Canada/Drone Malone

Au sujet de la cheminée « Superstack » de Sudbury

Cette grande cheminée a été construite pour disperser des gaz sulfuriques et autres sous-produits utilisés lors du procédé d’affinage minier. Aujourd’hui, c’est surtout de la vapeur qui s’en dégage.

Sa construction a débuté en 1970 et elle a été érigée en seulement 60 jours! D’un poids de 39 006 tonnes, elle mesure 35,4 mètres de diamètre à sa base et 15,8 mètres toute en haut.

La supercheminée est longtemps demeurée la plus haute cheminée du monde et, de 1972 à 1975, la plus grande structure autoportante au Canada avant d’être dépassée par la célébre tout du Canadien National dans la ville canadienne de Toronto.

Elle est encore à ce jour la plus haute cheminée autoportante au monde. La plus haute cheminée du monde est attachée en place par des câbles et elle est située au Kazakhstan.

La hauteur de la supercheminée et celles de grandes tours au Canada et ailleurs

Hauteur de la supercheminée Vale à Sudbury en comparaison avec 4 autres grandes tours. Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon/Icônes : Freepik de www.flaticon.com

RCI avec les informations et le reportage de Caroline Bourdua de Radio-Canada

Sur le même thème

La plus grande cheminée autoportante au monde sera démolie – Radio-Canada

Villes d’ici, noms d’ailleurs: Sudbury en Ontario – RCI

Le prix du nickel canadien perd beaucoup de son brillant – RCI