« Juste la fin du monde », du Québécois Xavier Dolan, rafle six nominations aux César

Après avoir été écarté plus tôt cette semaine de la course aux Oscars, Xavier Dolan peut donc se consoler en apprenant que son plus récent film, Juste la fin du monde, est en lice pour six César français, dont les plus prestigieux.

Le cinéaste québécois est en nomination notamment pour la meilleure réalisation, le meilleur film étranger et pour le meilleur montage. Par ailleurs, l’acteur principal de son film, Gaspard Ulliel — candidat malheureux il y a deux ans pour Saint-Laurent —, et deux de ses « acteurs de soutien », Nathalie Baye et Vincent Cassel, sont aussi en nomination pour un César.

Par ailleurs, un autre Québécois, Gabriel Arcand est en nomination dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Le fils de Jean, tourné au Québec par le réalisateur français Philippe Lioret.

JUSTE LA FIN DU MONDE Bande Annonce – 3:00





Ces César ne sont pas encore dans le sac pour le jeune prodige québécois



Dans la section du meilleur film étranger, Xavier Dolan affrontera de grosses pointures : Toni Erdmann, Manchester by the Sea, La fille inconnue, Aquarius, ou encore le plus récent Ken Loach, Moi, Daniel Blake.

Le réalisateur montréalais de 27 ans avait remporté le Grand Prix au dernier Festival de Cannes pour Juste la fin du monde, adapté d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce.

Le film est en outre en nomination dans neuf catégories pour les prix Écrans canadiens, qui seront remis le 12 mars prochain à Toronto.

Juste la fin du monde avait été présélectionné pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, mais il n’a finalement pas été retenu mardi parmi les cinq finalistes à Hollywood.

Aide-mémoire…

Xavier Dolan avait remporté en 2015 le César du meilleur film étranger pour Mommy.

Il avait aussi été finaliste en 2013 pour Laurence Anyways, en 2011 pour Les amours imaginaires et en 2010 pour son tout premier film, J’ai tué ma mère. L’équipe du film Mommy © Julie Mainville

Elle et Frantz dominent

Les films Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon dominent les nominations pour le grand rendez-vous du cinéma français.

Avec 11 nominations chacun, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, Elle, thriller subversif avec Isabelle Huppert, dans lequel une femme violée se met à traquer son agresseur, et Frantz, drame sentimental au lendemain de la guerre de 14-18.

Ils devancent Ma Loute de Bruno Dumont, fantaisie tragi-comique dans le Nord, en lice dans neuf catégories, et Mal de pierres de Nicole Garcia, portrait d’une amoureuse passionnée, nommé huit fois. Divines, film coup de poing venu des quartiers populaires, de Houda Benjamina, rafle sept nominations, dont celles de meilleur film et meilleur premier film.

L’acteur franco-québécois Niels Schneider, que l’on avait vu notamment dans J’ai tué ma mère et Les amours imaginaires de Dolan, est en nomination pour le César du meilleur espoir masculin pour son interprétation dans Diamant noir, d’Arthur Harari, en nomination dans la catégorie du premier film.

Le saviez-vous?

– Les récompenses cinématographiques du Cézar du Cinéama sont remisent annuellement à Paris sont souvent cités comme étant l’équivalent français des Oscars aux États-Unis.

– De fait, le Cézar du cinéma constitue la première remise de prix d’importance en France, et la plus ancienne dans le domaine de l’audiovisuel et du spectacle.

– Les trophées sont des compressions d’objets métalliques, conçues en 1975 par le sculpteur César, qui leur a donné son nom initial.

Entrevue avec Xavier Dolan – Film Juste la fin du monde – Radio-Canada



RCI avec Radio-Canada, La Presse canadienne et Wikipédia

Sur le même thème

Roman Polanski se retire de la présidence des César en France – Radio-Canada

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, récolte six nominations aux César – Radio-Canada

Fatima sacré meilleur film aux César français – Radio-Canada