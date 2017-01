Ontario : toujours plus de morts liés aux accidents de la route

Se basant sur les données de la circulation en 2016, la police ontarienne tire la sonnette d’alarme : le nombre de morts à la suite d’une collision de véhicules motorisés dépasse la barre de 300 en un an. Elle lance un appel à la prudence de tous.

La Police provinciale de l’Ontario est sincèrement attristée du fait que les Ontariens et Ontariennes semblent avoir fait pencher le nombre de décès dans la mauvaise direction dans pratiquement toutes les catégories liées à la circulation l’année dernière. Il s’agit d’un sérieux avertissement pour les conducteurs, les passagers et les piétons indiquant qu’ils doivent adopter des comportements plus sécuritaires en 2017 – un facteur essentiel dans la diminution du nombre de décès évitables sur nos routes et hors route.