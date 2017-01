63e édition du Carnaval de Québec: de la chaleur sous les flocons de neige

Qui dit hiver à Québec, dit Carnaval. Ce rendez-vous annuel, inauguré en 1955, est devenu l’événement emblématique de la saison froide dans la capitale du Québec. L’édition 2017 est lancée ce vendredi.

Contrairement aux années précédentes, les principales activités du Carnaval seront présentées cette année sur plusieurs sites différents. La directrice générale, Mélanie Raymond, explique que la décision a été prise après consultation de la population, des commerçants et des représentants de l’industrie de l’hôtellerie.

Plusieurs activités traditionnelles du Carnaval seront également de retour, comme le défilé de nuit à Charlesbourg. Il aura lieu le 4 février et celui de la haute-ville, une semaine plus tard.

Le défilé, avec ses multiples chars, reste l’une des plus grandes attractions du Carnaval de Québec © Claudia Genel

Un site réservé aux enfants offrira plusieurs activités, dont un atelier de jeux virtuels. La programmation prévoit aussi la présence d’un taureau mécanique, de la Glissade de glace, un concours de sculptures sur neige, une cabane à sucre, un cocktail des restaurateurs, un concours de lancer de la hache, un tournoi de hockey bottine et diverses autres activités culturelles.

Le couronnement de la Reine du Carnaval aura lieu à la soirée d’ouverture au Palais de glace de Bonhomme qui, cette année, a été érigé en collaboration avec l’école d’architecture de l’Université Laval.

Une fête centenaire



Même si l’événement s’est formalisé seulement à partir de 1955, c’est en 1894 que le premier grand carnaval d’hiver est lancé à Québec, « la capitale mondiale de la neige ».L’idée était d’agrémenter la saison froide de moments de chaleur, de fêter de la fin janvier jusqu’à la mi-février.

Le Carnaval de Québec est une tradition qui s’est maintenue depuis 63 ans © Gilles Jobidon

Après les interruptions imputées aux deux guerres mondiales et à la crise économique de 1929, le Carnaval renaît de ses cendres progressivement. Des entrepreneurs y voient un bon filon économique et en 1954, ils relancent l’événement. L’année suivante, on a droit à la première édition du Carnaval d’hiver de Québec tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Apprécier l’hiver à défaut de la vaincre

Présenté comme le plus grand carnaval d’hiver au monde, le Carnaval de Québec est souvent classé troisième pour ce qui est de la participation populaire, tout juste derrière ceux de Rio de Janeiro et de La Nouvelle-Orléans.

Des jeunes issus de l’immigration découvrent le Carnaval de Québec

En 2008, près d’un million de personnes avaient pris part aux différentes activités du Carnaval. Avec un budget de de 8,9 millions de dollars, ses retombées économiques directes étaient évaluées à 48 millions de dollars canadiens.

Mais au cours des dernières années, la fréquentation a diminué au Carnaval de Québec. Des voix se sont même élevées pour réclamer des changements. La directrice générale de l’événement invite donc la population locale à venir redécouvrir le carnaval qui prendra fin le 12 février.

Lire aussi

Que pensent les immigrants et réfugiés qui découvrent le Carnaval de Québec?

Perte du volet international de sculpture sur glace au Carnaval de Québec

Québec arrive deuxième sur 20 endroits à visiter au Canada en 2014