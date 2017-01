L’alphabétisation familiale: une responsabilité collective

Ce vendredi 27 janvier, c’est la Journée de l’alphabétisation familiale au Canada. L’occasion pour plusieurs organismes, écoles et bibliothèques d’offrir des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture tant aux parents qu’aux enfants.

Lancée en 1999, la journée de l’alphabétisation familiale vise à sensibiliser la population à l’importance de lire et à célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille.

Partout au pays, les parents, les organismes communautaires et d’alphabétisation, les écoles et autres institutions éducatives sont encouragées à organiser des activités d’apprentissage en famille.

Au Canada, 15 % de la population âgée de 16 à 65 ans possédait de très faibles compétences en matière de compréhension de textes suivis © Fondation de l’alphabétisation

Au Québec, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a profité de l’occasion pour rappeler que « Donner aux enfants le goût d’apprendre à lire et à écrire constitue la base de la réussite éducative et cette responsabilité incombe à tous ».

La Journée de l’alphabétisation familiale est une initiative d’ABC Alpha pour la vie Canada. Au Québec, elle est coordonnée par la Fondation pour l’alphabétisation, un organisme dirigé Mme Caroline Varin.

De passage à la grande fête familiale organisée par le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx a dit que l’alphabétisation était une priorité pour lui © Radio-Canada

À Trois-Rivières, le ministre Proulx a souligné les nombreux bénéfices de l’alphabétisation pour l’ensemble de la société. Et pour lui, tant à la maison ou que dans un lieu public, le plaisir de lire est contagieux et se partage tout au long de la vie.

On estime que 53 % des Québécois de 16 à 65 ans sont des analphabètes fonctionnels et que 19% de la population ne sait lire, ni écrire. Les coûts relatifs à l’analphabétisme dans la province sont estimés annuellement à plus de 7 milliards de dollars, soit 2 % de son produit intérieur brut selon la World Literacy Foundation.

En décembre dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé le déblocage annuel de près de 20 millions de dollars, afin de soutenir les organisme qui se consacrent à l’alphabétisation et à la réussite éducative.

En outre, Québec a offert une somme de 200 000 $ par année pour trois ans à la Fondation de l’alphabétisation pour la réalisation de projets en alphabétisation familiale.

C’est dès le bas âge qu’il faut initier à la lecture et prévenir l’analphabétisme

