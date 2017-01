Statistique Canada a récemment publié des chiffres alarmants sur le déclin du français au Canada et au Québec en 2036. Cette publication a suscité une vive réaction de Mario Beaulieu, le député de La Pointe de l’Île et porte-parole du Bloc québécois en matière de langue officielle.

Indifférence des gouvernements libéraux

Mario Beaulieu a notamment critiqué l’impassibilité et l’indifférence des gouvernements libéraux tant provincial que fédéral après la publication de Statistique Canada.

Dans sa lettre publiée à ce sujet, le député de La Pointe de l’Île estime qu’une telle indifférence est inacceptable de la part des deux paliers gouvernementaux.

Les données de Statistique Canada prévoient en effet:

Les déclarations de monsieur Beaulieu laissent entrevoir une part de responsabilité du gouvernement fédéral dans la chute drastique promise à la langue française dans 20 ans.

L’argument invoqué par Mario Beaulieu pour soutenir une telle insinuation est qu’à coups d’interventions soutenues d’Ottawa pour imposer le bilinguisme institutionnel au Québec, le fédéral renforce l’anglais au détriment du français, par exemple « en finançant la guérilla juridique de puissants groupes de pression anglophones comme Alliance Québec et aujourd’hui le Quebec Community Groups Network (QCGN), ou par des jugements de la Cour suprême et la Constitution de 1982 imposée par le Canada anglais contre la volonté du Québec.

Selon lui, « le bilinguisme institutionnel et non pas individuel » favoriserait invariablement « l’assimilation progressive des langues minoritaires ».

C’est ainsi qu’en face de ce qu’il considère comme étant l’un des pires constats sur l’État de la langue française au Québec, il appelle à une action immédiate.

Nous ne pouvons pas continuer à jouer collectivement à l’autruche plus longtemps. Il est plus qu’urgent d’établir des mesures d’aménagement linguistique réellement susceptibles de renforcer le pouvoir d’attraction de la langue officielle au Québec, comme l’application de la loi 101 au cégep. Il est plus qu’urgent de passer à l’action!