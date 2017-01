Naissance d’un fonds international pour l’avortement : le Canada est interpellé pour contrer l’abandon américain

Les Pays-Bas demandent au Canada de contribuer substantiellement à la mise en place d’un fonds qui viendrait compenser l’arrêt du financement américain pour les organisations internationales soutenant l’avortement et ordonné par Trump cette semaine.

Lilianne Ploumen – De Volkskrant

La ministre néerlandaise responsable de la Coopération au développement Lilianne Ploumen estime que » l’interdiction de l’avortement ne mène pas à moins d’avortements, mais à plus de pratiques irresponsables dans des lieux clandestins et plus de mortalité maternelle « .

Rappelons que 40 % des femmes en âge de procréer vivent dans des pays où cette pratique est interdite ou limitée.

Le communiqué néerlandais cite le cas de l’organisation Marie Stopes International, concernée par cette mesure, selon laquelle ces pertes financières engendreront sur les quatre prochaines années du mandat présidentiel américain 6,5 millions de grossesses non désirées, 2,1 millions d’avortements à risques et la mort inutile de 21 700 mères.

Aide-mémoire…

– M. Trump a signé lundi un décret interdisant le financement d’ONG internationales qui soutiennent l’avortement.

– Cette mesure intervenait au lendemain du 44e anniversaire de « Roe V. Wade », l’arrêt emblématique de la Cour suprême qui a légalisé l’avortement en 1973 aux États-Unis, et deux jours après les manifestations de millions d’Américaines pour leurs droits. Donald Trump © Reuters / Kevin Lamarque

Les Pays-Bas sollicitent la participation du Canada

La ministre Marie-Claude-Bibeau en Haïti en novembre dernier. © PC / Paul Chiasson

La ministre fédérale du Développement international, Marie-Claude Bibeau, confirme avoir reçu cette semaine un appel téléphonique de son homologue néerlandaise, Lilianne Ploumen.

Au ministère du Développement international, on laisse entendre que l’initiative néerlandaise sera considérée parallèlement aux autres options du gouvernement dans ce domaine.

Dans une déclaration écrite transmise à CBC, la ministre Bibeau a souligné que « tout financement additionnel sera décidé après le budget ».

L’année dernière, le soutien néerlandais à des organisations féminines a permis d’empêcher 6 millions de grossesses non désirées et un demi-million d’avortements grâce à l’aide et à l’information.

En 2010, alors qu’il était dans l’opposition le Parti libéral avait affirmé : « Les libéraux se porteront à la défense des ONG canadiennes qui offrent une gamme complète de services de santé de la reproduction et réitéreront leur appui à notre position traditionnelle, de façon à ce que tous les gouvernements du G8 offrent à l’avenir un plus grand appui aux organisations qui offrent des services de santé maternelle aux femmes et aux enfants »

Cette déclaration faisait suite à un retrait du financement du gouvernement conservateur canadien de Stephen Harper aux ONG oeuvrant internationalement dans le secteur de l’avortement.

Découvrez : L’avortement est-il illégal au Canada?

L’avortement était carrément illégal au Canada jusqu’en 1969. La Cour suprême du Canada vient récemment d’élargir la zone non illégale de la pratique de l’avortement. Lisez la suite…

RCI avec Radio-Canada et l’Agence France Presse

