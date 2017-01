Que pensent les Canadiens de la politique officielle du multiculturalisme de leur gouvernement?

C’est la question qu’a choisi de nous poser un auditeur de Radio Canada international en France qui note que son pays s’est beaucoup refermé aux étrangers dans la foulée d’attentats terroristes et qu’en Allemagne aussi, pays voisin, l’heure est au questionnement.

Les Canadiens seraient moins sympathiques aux immigrants qu’ils ne se l’imaginent!

Une enquête nationale du réseau anglais de Radio-Canada révélait il y a un peu plus de deux ans des préjugés profonds.

Il appert selon les données que les Canadiens ont des pensées conflictuelles au sujet des immigrants en ce qui concerne leur rôle dans la société et leur présence sur le marché du travail.

Si le Canada « est un lieu d’accueil pour tous les groupes ethniques », pour 75 % des répondants questionnés dans le cadre de cette enquête, les réponses des Canadiens devenaient plus divisées lorsque les questions des enquêteurs se sont tournées vers l’économie.

Dans l’ensemble du pays, 79 % des répondants disaient qu’ils seraient à l’aise à la fois d’offrir un emploi ou de travailler pour quelqu’un d’une origine ethnique différente de la leur.

Un groupe beaucoup plus petit – 55 % – se disait « d’accord » ou « fortement d’accord » avec le fait que les immigrants sont « très importants pour la construction d’un avenir économique stable du Canada. »

Selon l’étude menée par Research House, ce sont les Québécois qui privilégient le plus l’assimilation. Quatre Québécois sur cinq affirment qu’il revient uniquement aux immigrants de s’intégrer à leur société. Les Québécois sont aussi les plus inquiets quant à la survie de leur culture.

Le point de vue des immigrants révélé par une autre étude plus récente

Les immigrants arrivés au Canada depuis 10 ans ou moins sont plus optimistes face à l’avenir et se sentent mieux intégrés dans leur communauté que l’ensemble de la population. En fait, ils seraient même « plus canadiens que les Canadiens d’origine », conclut un sondage de l’Institut Angus Reid.

L’étude commandée par Radio-Canada/CBC visait à prendre le pouls de la population sur les valeurs et l’identité canadiennes, ainsi que sur l’intégration des minorités visibles au sein des communautés.

Bien que l’échantillon soit petit, note la firme Angus Reid, une chose est très claire : les nouveaux immigrants sont beaucoup plus satisfaits de la qualité de vie au Canada.

Plus des deux tiers d’entre eux (67 %) voient l’avenir de la prochaine génération avec beaucoup d’optimisme, alors que c’est loin d’être le cas pour l’ensemble de la population (44 %).

Les nouveaux immigrants sont aussi beaucoup plus satisfaits de l’éducation et des soins de santé offerts dans leur pays d’adoption, selon les résultats du sondage.

Angus Reid Public Opinion a mené ce sondage par Internet entre le 6 et le 12 septembre 2016 et a enquêté auprès de 3904 Canadiens et les résultats comportent une marge d’erreur de +/- 2,5 % 19 fois sur 20.

Parmi ces deux affirmations, quelle est celle qui décrit le mieux votre sentiment envers le Canada?

J’ai un profond attachement émotionnel envers le Canada. J’aime le pays et ce qu’il représenteJe suis attaché(e) au Canada tant qu’il founit une bonne qualité de vie.

RCI avec Radio-Canada et CBC

