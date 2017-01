Attaque terroriste à Québec : chocs et insécurité chez les musulmans

L’attaque meurtrière survenue dimanche soir dans une mosquée de Québec qui a enlevé la vie à six personnes sème l’effroi et la consternation chez les représentants de la communauté musulmane dans la ville de Québec.

Maged El Makssoud raconte avoir perdu des amis dans l’attaque survenue dimanche soir. Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

« On est sous le choc, confie Maged El Makssoud, qui a dit avoir perdu des amis dans l’attentat. J’espère que ce sera un acte très isolé. C’est dommage pour la ville, pour le pays, les citoyens, pas juste pour les musulmans, parce qu’on aime beaucoup notre ville. On partage les mêmes valeurs puis on vit bien ici. »

M. El Makssoud affirme n’avoir jamais été victime d’attaque basée sur sa religion depuis qu’il s’est établi au Québec. Il peine à concevoir que des musulmans aient pu être ciblés par des tueurs sur la base de leur foi. : «Je vis ici depuis 12 ans et je n’ai jamais senti rien ou quoi que ce soit. Les gens sont super accueillants, super sympathiques. Donc, on est chez nous puis on sent la même chose. On ne se sent plus en sécurité »

Un autre membre de la communauté musulmane, Mohamed Oudghiri, affirme ne plus se sentir en sécurité à Québec. Il songe à rentrer au Maroc, et ce, même s’il est établi dans la région depuis plus de 40 ans.

« Ça fait 42 ans que je vis ici et malgré ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, on n’a jamais cultivé de la haine pour les autres parce que je me sens Québécois avant tout, dit-il. J’ai quatre enfants, ils sont nés ici, ils se sont mariés ici, ils ont des enfants ici [mais] je ne risquerai pas ma vie. On ne se sent plus en sécurité. »

Sécurité accrue autour des mosquées

Martin Coiteux © PC / PC / Jacques Boissinot

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, a déclaré que les lieux de culte à travers la province ont été placés sous surveillance et que la police de Québec a déployé près d’une douzaine de lieux de culte.

La police de Gatineau a déclaré qu’elle accorderait une «attention particulière aux environs des mosquées».

Les autorités demandent à toute personne ayant des informations dans l’attaque du dimanche de communiquer avec la police provinciale du Québec au 1-800-659-4264.

Le Centre culturel islamique de Québec, qui est également connu sous le nom de grande mosquée de Québec, avait été la cible d’un geste à caractère haineux l’été dernier, alors qu’une tête de porc avait été déposée devant l’une de ses portes, et ce, en pleine période du ramadan.

Des tracts islamophobes avaient également été distribués à différents endroits de la ville de Québec dans les semaines suivant cet incident.

Montréal et Gatineau, au Québec, ont indiqué elles aussi qu’elles allaient accroître la sécurité et la surveillance à la suite du tir.

Tête de cochon et provocation à la porte de la mosquée de Québec

En juin dernier, au coeur du mois sacré musulman du ramadan, un habitué de la mosquée de Québec avait découvert une tête de cochon en face de l’une des portes du centre culturel islamique de la ville de Québec alors qu’il quittait les lieux tôt un dimanche matin, vers 2 heures 30.

Le colis haineux était accompagné de cette note : « Bon appétit ». Rappelons que la consommation de porc est interdite par le Coran.

Tête de porc déposée l’été dernier devant une des portes du centre culturel islamique de Québec.Photo Credit: ICI Radio-Canada / Pascale Lacombe

RCI avec Radio-Canada et CBC