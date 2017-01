Démocratie & Religions: la cohabitation religieuse

L’imam Hamid Slimi s’exprime sur la question de la cohabitation religieuse au Canada.

ANA MARÍA DIMATÉ – HISTOIRE D’UNE CONVERSION

Ana María Dimaté a grandit dans une famille chrétienne. En contact étroit avec des musulmans dans son école, elle s’intéresse à l’Islam et décide de se convertir. Depuis sa conversion il y a trois ans elle fait face à l’incompréhension de sa famille. Elle raconte son histoire à Martin Movilla.

HOSNI ZAOUALI : GRANDIR DANS UNE FAMILLE INTERRELIGIEUSE

L’appartenance religieuse et la foi sont plus souvent qu’autrement transmises par les parents dès la naissance. Mais qu’arrive-t-il lorsque l’enfant naît dans un couple ou les parents ne partagent pas la même religion? Hosni Zaouali, un tunisien d’origine, a grandi au sein d’une famille inter-religieuse.

Hosni Zaouali a rencontré notre correspondante à Toronto, Lyne-Françoise Pelletier, et lui a fait part de ses réflexions.

COUPLE MIXTE ET RELIGIONS DIFFÉRENTES

Alyssane, québécoise athée et Hicham, canadien d’origine marocaine et musulman croyant, sont en couple depuis dix ans. Malgré les différences culturelles et religieuses, le couple vit en parfaite harmonie. Leur amour respectif a rapproché leurs deux familles qui, à leur tour, se sont entendues à merveille.

Alyssane et Hicham nous parlent de leur vie, leur amour et leur projet de fonder une famille et élever des enfants dans le respect de l’autre et la liberté de choisir leurs confessions et leurs croyances.

LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES, VERSION ONTARIENNE

On se transporte dans les bureaux d’une firme comptable de Toronto, où les employés amènent leur religion au travail. Des lieux de prières et de recueillement ont été aménagés pour ces travailleurs provenant d’une vingtaine de courants religieux différents. Il s’agit encore pour l’instant d’une réalité exceptionnelle, mais qui pourrait peut-être faire des petits.

UN MINARET SUR LA GLACE

Il a d’abord construit une mosquée à Thompson, dans le nord du Manitoba. Ensuite, il en a construit une autre à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Et maintenant, il vise encore plus au nord : Hussain Guisti veut construire une mosquée à Iqaluit, dans le territoire du Nunavut. Son projet a le vent dans les voiles et la terre ancestrale des Inuits pourrait bientôt voir un minaret se dresser sur la neige.

Titre originel : Iqaluit Mosque, As It Happens.

Adaptation de Diego Creimer.

IMAM HAMID SLIMI, CENTRE SAYEDA KHADIJA

D’origine marocaine, le Dr Hamid Slimi est le fondateur et l’imam du Centre Sayeda Khadija à Mississauga. Très engagé dans le dialogue interreligieux, l’imam dit traduire ses pensées en actions. Il est le président du Conseil Canadien des imams ainsi que le fondateur et le président du Faith of Life Network. Il est aussi professeur à l’Institut Islamique de Toronto.