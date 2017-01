Trop de gens se suicident encore au Québec

« Le suicide n’est pas une option ». Voilà te thème de 27e édition de la Semaine nationale du suicide lancée dimanche 29 janvier et qui prendra fin samedi, 4 février. En moyenne, 1 100 personnes s’enlèvent la vie chaque année au Québec.

La semaine nationale du suicide vise à sensibiliser la population à l’autosuppression volontaire de la vie et à mobiliser les efforts et de promouvoir les ressources.

C’est l’Association québécoise de prévention du suicide qui coordonne la Semaine nationale de prévention du suicide depuis 1991.

Jérôme Gaudreault, est le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide

Le porte-parole de l’édition 2017 de la Semaine nationale du suicide est l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, dont le fils s’est suicidé en décembre 2015.

M. Taillefer s’est souvent reproché de n’avoir pas su décrypter les signes de détresse de son fils. Mais il est convaincu qu’une plus grande vigilance des réseaux sociaux et des plateformes importantes du web peuvent empêcher l’irréparable. Depuis lors, il s’implique dans la prévention du suicide, dans l’espoir d’éviter aux autres ce qu’il a vécu.

Personnes à risque de commettre un suisice

Dans le monde, environ 800 000 personnes s’enlèvent la vie chaque année. Voici quelques facteurs qui peuvent mener au suicide

problème de santé mentale, surtout de dépression;

problème de santé physique;

problème de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent;

problèmes familiaux;

conflits dans leurs relations avec les autres;

problèmes financiers, un faible revenu ou sont sans emploi;

solitude, sentiment de rejet/abandon

responsabilité d’une famille monoparentale.

Phrases susceptibles de trahir des idées suicidaires

« Je veux en finir. »

« Je vais me tuer. »

« Vous seriez tellement mieux sans moi. »

« Je suis inutile. »

« J’ai tout raté dans ma vie. »

« Je serais bien mieux mort. »

« La vie ne vaut pas la peine d’être vécue. »

(Source: Gouvernement du Québec)

Bon an mal an, le suicide continue de faire des ravages au Québec et touche surtout les hommes, dont 75% passent à l’acte.

Lire aussi: Et un plus grand risque de suicide chez les adultes

Lutter contre le suicide chez les jeunes : 120 noms tatoués sur son bras