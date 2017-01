Attentat à Québec : un seul accusé et il est Québécois de souche

La police provinciale du Québec affirme maintenant qu’un seul des deux hommes arrêtés dimanche après l’attentat dans une mosquée de Québec est suspect.

Il s’agit d’Alexandre Bissonnette, 27 ans qui a comparu devant le tribunal lundi après-midi et qui a été accusé de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de cinq chefs d’accusation de tentative de meurtre en utilisant une arme à feu restreinte.

L’accusé, nerveux, regardait au sol durant le dépôt des accusations. II sera de retour en Cour le 21 février pour la divulgation de la preuve.

La police indique qu’il est trop tôt pour connaître le motif de cet attentat où six hommes sont morts lors des prières du soir au Centre culturel islamique de Québec. Dix-neuf personnes ont également été blessées.

D’autres accusations liées au terrorisme pourraient s’ajouter

Selon la Gendarmerie royale du Canada, d’autres chefs d’accusation liées au terrorisme et à la sécurité nationale pourraient être déposées à la suite de l’enquête en cours.

Le porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Thomas Jacques, souligne que les accusations ont été portées en fonction de la preuve recueillie jusqu’à maintenant.

« Les accusations portées à l’heure actuelle sont conformes à la preuve recueillie, mais vous comprendrez que les événements se sont produits de façon toute récente, l’enquête se poursuit à l’heure actuelle ».

Alexandre Bissonnette est le seul suspect dans la fusillade de la mosquée de Québec qui a fait six morts. Facebook/Handout/REUTERS

Ce que l’on sait de l’accusé aux idées d’extrême droite

L’unique suspect de l’attentat terroriste de Québec est originaire du secteur de Cap-Rouge à Québec. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le jeune homme était étudiant à la Faculté des sciences sociales à l’Université Laval. Il avait auparavant fréquenté le Cégep Garneau et a déjà été membre des cadets.

Alexandre Bissonnette entretiendrait des idées politiques d’extrême droite. Sur sa page Facebook, qui a été retirée depuis, il avait notamment mis un lien vers le site de Marine Le Pen, la chef française du Front national. Il est aussi un sympathisant de Donald Trump et d’un resserrement des politiques d’immigration selon un de ses voisins qui a eu de fréquentes discussions avec lui.

Des voisins des parents du suspect indiquent également qu’Alexandre Bissonnette partageait depuis peu un appartement qu’il louait avec son frère jumeau et qui est situé à 1 km du Centre culturel islamique cible de l’attentat.

Une voisine décrit Alexandre Bissonnette comme une personne très tranquille : « C’est un enfant, il n’y a pas plus tranquille que ça, qui fait rien, toujours à son affaire. On n’a jamais entendu parler de quoi que ce soit, je l’ai vu mercredi passé, il arrivait chez ses parents, je pense qu’il y allait souvent », commente la dame qui souhaite garder l’anonymat.

Un autre voisin, Réjean Bussière, qualifie le jeune homme de plutôt introverti. « C’est un jeune qui est renfermé énormément. […] C’était pas des gens [les deux frères] dérangeants, mais c’était pas des gens sociables », dit-il.

Son employeur est consterné

Le suspect occupait un emploi chez Héma-Québec, l’équivalent québécois de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Son employeur s’est dit consterné d’apprendre qu’il pouvait avoir quelque chose à voir dans les événements survenus dimanche soir.

« Comme organisation dont la mission première est consacrée au don de vie, ces événements provoquent une onde de choc au sein des membres de l’organisation », a réagi Héma-Québec par voie de communiqué.

Un deuxième suspect avait été arrêté par erreur

Une ambulance devant le centre culturel islamique de Quebec après la fusillade du dimanche 29 janvier 2017.

Un des hommes a été arrêté à l’extérieur de la mosquée quelques minutes après les tirs meurtriers s’avère être un témoin qui a fui à la vue d’un homme armé qu’il croyait être le tireur fou, mais qui était en réalité un policier accouru sur les lieux du drame.

Ce témoin a parlé au réseau de langue française de Radio-Canada, CBC, à la condition de respecter son anonymat. Dans cet entretien il a révélé qu’il se trouvait à l’extérieur de la mosquée, et enlevait de la neige des marches conduisant à l’intérieur quand il a entendu les tirs.

Après la fusillade, il est entré et a appelé le 911. « J’ai trouvé [une victime] près de la porte. Je ne savais pas s’il était vivant ou mort », a-t-il dit.

« Quand je lui ai donné ma veste pour le garder chaud, j’ai vu le profil de quelqu’un avec une arme à feu, je ne savais pas que c’était la police. Je pensais que c’était un tireur qui est rentré. »

Il a fui la scène, mais a été arrêté. Il n’a été libéré que lundi en après-midi, mais affirme avoir été extrêmement bien traité par les policiers durant toute la période de son arrestation.

RCI avec Radio-Canada, CBC et La Presse canadienne

