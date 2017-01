Attentat à Québec : les identités des 6 victimes révélées

Les victimes sont des Canadiens ordinaires et sans histoire. Deux frères originaires de la Guinée, un professeur d’université reconnu par ses pairs, un boucher apprécié de toute la communauté musulmane de Québec, un informaticien travaillant au gouvernement et un père de deux jeunes enfants.

Mamadou Tanou Barry, âgé de 42 ans, Abdelkrim Hassane, âgé de 41 ans, Khaled Belkacemi, âgé de 60 ans, Aboubaker Thabti, âgé de 44 ans, Azzeddine Soufiane, âgé de 57 ans et Ibrahima Barry, âgé de 39 ans ont perdu la vie dans la fusillade.

Cinq personnes sont encore à l’hôpital. Deux auront besoin de plus de chirurgie, tandis que les trois autres sont dans un état stable et pourront recevoir leurs congés bientôt. 13 autres personnes ont été soignées et ont pu quitter l’hôpital.

Trente-neuf autres personnes ont échappé à la tragédie dans la mosquée sans blessures.

Khaled Belkacemi, 60 ans, était professeur en génie alimentaire à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Chercheur affilié à l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, M. Belkacemi était originaire d’Alger, en Algérie. Azzeddine Soufiane était à Québec depuis près de 30 ans. L’homme de 57 ans travaillait à l’épicerie-boucherie Assalam, située tout près du Centre culturel islamique de Québec. D’origine marocaine, il aurait des enfants.

L’Algérien Abdelkrim Hassane, 41 ans, avait trois filles âgées de 10 ans, 8 ans et 15 mois. Informaticien, il est arrivé au Québec en 2010 et a rapidement décroché un emploi. Il travaillait au gouvernement du Québec comme analyste-programmeur.

Le Tunisien d’origine Aboubaker Thabti, 44 ans, était résident de Québec depuis 2011, M. Thabti était le père de deux enfants de 3 et 11 ans.

Mamadou Tanou Barry était informaticien et père de famille originaire de la Guinée. Âgé de 42 ans, il travaillait comme comptable dans une firme privée. Il serait le père de deux enfants, un garçon de trois ans et une fille d’un an et demi, selon l’Association des Guinéens du Québec.

Ibrahima Barry, frère de Mamadou, serait le père de quatre enfants, soit deux filles de 13 ans et 7 ans, et deux garçons de 3 ans et 2 ans. Âgé de 39 ans, il travaillait pour Revenu Québec, selon l’Association des Guinéens du Québec.

Des fleurs ont été déposées devant la mosquée de Québec. Photo : Radio-Canada

RCI avec Radio-Canada, CBC et La Presse canadienne

