Chute de la consommation et de la qualité de nos céréales matinales

Au Canada y a 20 ans, la norme au petit-déjeuner était de manger du gruau ou des céréales. Les publicités à la télévision nous renvoyaient le miroir de cette consommation qui avait beaucoup de sens dans un pays comme le nôtre qui était disait-on le panier à grain du monde et où la culture des céréales était reine.

Aujourd’hui, nous produisons encore plus de céréales destinées à l’exportation, mais notre consommation de céréales le matin a sérieusement chuter, remplacée par des produits moins seins et aux apparences trompeuses comme des beignets, des Muffins ou des boissons énergétiques.

Les Canadiens mangent dix kilos de céréales en tout genre de moins qu’il y a huit ans, l’équivalent d’une pleine boîte de céréales chaque mois!

La qualité des céréales sur les étagères de nos épiceries chute elle aussi

Le magazine québécois Protégez-vous révèle les résultats d’une enquête sur nos céréales et on apprend que 75 % des produits échouent aux tests de qualité.

À peine 84 des 332 céréales évaluées pour l’édition de février 2017 sont dignes de figurer sur votre liste d’épicerie nous explique Audrey Parenteau, chef de pupitre à Protégez-vous.

Le déclin des céréales le matin

Il y a deux ans, Kellogg Canada, l’une des plus grandes entreprises de produits céréaliers en Amérique du Nord annonçait la mise à pied d’un employer sur cinq à sa principale usine de mise en boîte de céréales qui se trouve dans la ville de London dans le sud de la province de l’Ontario.

L’usine Kellogg de London, l’une des plus importantes en Amérique du Nord, alimente le marché non seulement canadien, mais aussi américain et produit certaines des marques de céréales les plus connues comme les Corn Flakes ou les Raisin Bran.

Cette réduction de personnel était la conséquence d’une diminution de la consommation de céréales qui a commencé vers le milieu de la dernière décennie.

Pourtant, une proportion importante des consommateurs canadiens affirme se soucier de plus en plus d’adopter de saines habitudes alimentaires.

Dans les faits, les Canadiens semblent s’éloigner collectivement du petit-déjeuner santé et lui substituer le concept du petit-déjeuner vite fait des restaurants sur le pouce qui contiennent beaucoup de sel, de gras et de cholestérol.

