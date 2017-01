Les jeunes Canadiens pensent que la marijuana n’est pas nocive et ne peut créer de dépendance.

L’Étude intitulée les Perceptions des jeunes Canadiens sur le cannabis révèle que ces derniers ne croient pas aux effets dommageables de cette drogue sur la santé ni à son pouvoir de créer une accoutumance à force de la consommer.

Alors qu’un groupe de travail analyse les possibilités de la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada, l’Étude du Centre canadien de lutte contre la toxicomanie (CCLT) se penche sur la façon dont les jeunes Canadiens perçoivent cette drogue.

Ayant constitué des groupes de travail, les promoteurs de cette étude ont sondé des Canadiens âgés de 16 à 19 ans pour offrir une compréhension plus approfondie des conversations qu’ils ont à l’école, dans la communauté ou chez eux sur la marijuana.

C’est ainsi qu’ils ont pu se faire une idée sur l’opinion de ces jeunes, sur leurs sources de renseignement et sur la manière dont ils interprètent les informations sur ce produit.

L’étude met en lumière plusieurs idées erronées qu’entretiennent ces jeunes sur la marijuana ainsi que plusieurs lacunes en ce qui concerne les effets possibles de son usage sur leur santé.

Selon l’Étude du CCLT, les jeunes fument de la marijuana pour calmer certains troubles comme l’anxiété, l’état de stress post-traumatique et la dépression © Al Stewart/ICI Radio-Canada

À titre d’exemple, il est mentionné le fait que certains de ces jeunes se prescrivent des doses de marijuana pour gérer leurs problèmes de stress ou de santé mentale. D’autres s’en servent pour se divertir ou se détendre tout en pensant que les conséquences nuisibles à long terme ne se manifestent que chez ceux qui consomment souvent de la marijuana, et non chez ceux qui, comme eux, ne la consomment qu’à des fins récréatives. Une autre catégorie de jeunes estime que les effets de la marijuana sont moindres par rapport à ceux de l’alcool, bien qu’ils concèdent qu’en consommer avant de prendre le volant peut être dangereux.

Un jeune homme fume un joint © ? Rick Wilking / Reuters

Rôle de l’Internet, des médias sociaux et de l’idée de la légalisation

Selon l’étude, plusieurs facteurs influencent la perception qu’ont les jeunes du cannabis.

Encouragés par les intentions du gouvernement libéral de légaliser cette substance, ces derniers ont le sentiment que la consommer peut être acceptable.

Certains des jeunes qui la consomment sont influencés par toutes sortes d’idées contradictoires qu’ils reçoivent et qu’ils peinent à déchiffrer.

Ils sont ainsi facilement séduits par ce que leur disent leurs amis ou leurs familles, des membres de leurs réseaux lors de leurs interactions sur Internet, des échanges avec des leurs fournisseurs.

Ces jeunes qui ont très souvent un accès facile au produit arrivent même à décider de façon subjective du moment où la consommation peut être sécuritaire ou nocive, parce qu’ils sont influencés par l’idée reçue selon laquelle les effets de la marijuana varient en fonction des consommateurs et selon leurs attitudes, et non en fonction de la drogue en elle-même.

Évoquant le fait que les services policiers réagissent de façon variable aux infractions liées à la marijuana, les jeunes estiment que le statut réglementaire de cette drogue devrait être revu.

L’étude conclut que les jeunes préfèrent après tout avoir des données factuelles concernant la science sur les effets de la marijuana et elle invite les intervenants en promotion de la santé ainsi que tous ceux qui œuvrent auprès des jeunes à prendre en compte les principaux résultats obtenus.

C’est en cela qu’ils pourront mieux faire face aux idées erronées qui influencent la perception qu’ont les jeunes de la marijuana et les incitent à la consommer, malgré les risques importants pour leur santé et pour la société.

nous espérons que les conclusions de notre deuxième rapport sur le sujet, Les perceptions des jeunes canadiens sur le cannabis, appuieront les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral dans leur élaboration d’un cadre de légalisation, lequel veillera tout particulièrement à ce que la substance ne tombe pas entre les mains des jeunes, et au développement d’efforts en éducation publique qui reflètent nos connaissances basées sur les données probantes.

– Rita Notarandrea, première dirigeante, Centre canadien de lutte contre les toxicomanies