UNICEF : besoin urgent de 3,3 milliards de dollars pour venir en aide à 48 millions d’enfants.

Afin que nulle n’ignore la souffrance des enfants en zone de conflits, l’UNICEF attire l’attention de la communauté internationale sur le fait que la famine et la malnutrition sont les principaux maux qui minent la santé et le bien-être de ces êtres fragiles qui sont très souvent la cible directe des attaques.

Le plus important cri du cœur de l’UNICEF en 70 ans

La situation des enfants dans les zones en conflits, notamment dans des pays comme la Syrie, le Yémen, l’Iraq, le Soudan du Sud et le Nigéria, laisse à désirer.

Le apport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) intitulé Action humanitaire pour les enfants, dénonce une situation catastrophique pour ces enfants dont l’accès aux services essentiels relève tous les jours d’un véritable défi.

La nourriture, l’eau potable, les soins de santé et l’accès à l’éducation pour la plupart d’entre eux font cruellement défaut à leur épanouissement.

Les écoles, les maisons, bref les communautés entières sont dans un état de ruine, frappées de plein fouet par les ravages des conflits qui ont tendance à s’éterniser.

C’est pourquoi l’appel de l’UNICEF apparaît comme son plus important cri de cœur en 70 ans.

Cela signifie qu’un plus grand nombre d’enfants que jamais auparavant sont exposés à la violence ou à des catastrophes. D’un autre côté, le fait que nous sachions précisément comment venir en aide à chaque enfant et comment lui procurer le soutien essentiel dont il a besoin pour survivre et s’épanouir devrait apporter un peu d’espoir. Il nous faut simplement des ressources pour pouvoir le faire .

La générosité du Canada une fois de plus sollicitée

Le Canada qui figure parmi les 10 plus importants donateurs à l’échelle mondiale, y compris dans le cadre d’interventions d’urgence de l’UNICEF, a vu ses efforts salués par l’organisme.

En mentionnant cet exemple, la finalité pour l’UNICEF est d’appeler les Canadiens à poursuivre leur élan de générosité envers les plus nécessiteux et d’inciter les autres pays donateurs à suivre ce modèle en se mobilisant davantage pour réponde à l’appel de fonds de l’UNICEF qui s’élève cette année à 3,3 milliards de dollars destinés à des dépenses urgentes dans 48 pays du monde.

Grâce à la générosité du Canada et de la population canadienne, nous sommes en mesure de venir en aide à un plus grand nombre d’enfants parmi les plus vulnérables du monde. Cela en dit beaucoup sur la nation que nous sommes et sur les valeurs de compassion et de responsabilité envers nos concitoyennes et concitoyens du monde qui nous tiennent tant à cœur.