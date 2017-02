30 mois de prison pour avoir caché des pièces d’or dans son rectum

Leston Lawrence avait été reconnu coupable de vol en novembre dernier par le juge de la Cour de l’Ontario Peter Doody, qui a noté dans son jugement que la cause s’appuyait sur une preuve circonstancielle.

Le juge a estimé qu’une peine de pénitencier était nécessaire pour décourager ceux qui voudraient l’imiter. L’avocat de Leston Lawrence demandait plutôt une peine de 18 mois. Au procès, le juge Doody a noté qu’il n’y avait pas de vidéo de l’accusé en train de voler l’or et qu’il n’y avait pas de témoin non plus.

Leston Lawrence a travaillé à la Monnaie royale de 2008 à mars 2015. Il prenait part au processus de purification de l’or acheté par la société d’État dans le cadre de son travail à la Monnaie royale. Il se trouvait parfois seul et hors de vue des caméras de sécurité.

Il n’existe aucune preuve vidéo de l’acte de vol de Lester Lawrence © CBC

En février 2015, il a éveillé les soupçons d’une employée de sa banque en demandant d’encaisser deux chèques d’une valeur de 15 200 $ délivré par Ottawa Gold Buyers. Lorsqu’elle l’a interrogé à ce sujet, il lui a répondu qu’il avait vendu des pépites d’or, selon les documents de la cour. L’employée a alerté la police, qui a ensuite placé Leston Lawrence sous surveillance.

Leston Lawrence a déclenché le détecteur de métal plus souvent que tout autre employé de la Monnaie royale sans prothèse métallique, a souligné Peter Doody dans son jugement. Mais le détecteur de métal à main utilisé par la suite n’a jamais permis de découvrir l’or caché dans une cavité corporelle.

La police a finalement saisi une pièce d’or que Leston Lawrence avait vendue, puis en a trouvé quatre autres dans son coffre-fort. De la vaseline et des gants de latex ont ensuite été trouvés dans le casier de l’accusé, des objets qui peuvent avoir été utilisés pour faciliter l’insertion des articles en or dans son rectum, a estimé le juge. Peter Doody a déterminé que Leston Lawrence avait volé 22 pièces d’or, d’une valeur de 165 451,14 $.

(Avec La Presse canadienne)