Donner ses yeux pour améliorer la vie d’autrui!

Pour la troisième année de suite, l’Ontario se positionne comme une province où les dons d’organes et de tissus sont de plus en plus importants. Pas moins de 85 % des Ontariens sont favorables au don d’organes et 25 % d’entre eux se sont inscrits pour faire un don.

Sauver des vies

De plus en plus de donneurs d’organes décédés ou vivants ont fait la différence dans la vie de plusieurs personnes avec ce petit geste salvateur.

En 2016, ce sont près de 351 donneurs décédés et 256 donneurs vivants qui ont fait le don de vie à un nombre record de 1302 receveurs de greffe.

Les familles qui ont consenti à faire ce don ont été 40 % plus nombreuses qu’en 2015.

Le Réseau Trillium, qui a présenté ces données, relève aussi le fait que les dons en provenance de donneurs décédés ont augmenté de 30 %, ce qui a contribué à sauver des vies.

On constate au Canada une dynamique favorable au don d’organes. En Ontario, les dons de personnes décédées ont progressé de 30 % en 2016 © iStock

Des dons de tissus ont amélioré plusieurs conditions

Près de 2400 donateurs de tissus ont amélioré la qualité de vie des milliers de personnes à travers la province.

Certains ont donné leurs yeux, d’autres leurs peaux, des valvules cardiaques et même des os.

De 2007 à 2016, les dons de tissus dans cette province se sont accrus de 161 %.

Le Réseau Trillium pour le don de vie , un organisme sans but lucratif du gouvernement de l’Ontario qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d’appuyer les activités relatives au don d’organes et de tissus a pris une série de mesures pour encourager les personnes à donner © iStock

Des mesures incitatives pour plus de dons

Le Réseau Trillium rapporte que c’est grâce à des pratiques spécifiques que les dons se sont accrus de manière aussi importante.

Parmi ces pratiques, les plus importantes sont :

la mise en œuvre du signalement courant dans 70 hôpitaux désignés, qui sont tenus de lui soumettre tous les cas de dons potentiels;

la désignation de 68 médecins spécialistes de dons qui travaillent en milieu hospitalier pour former le personnel concernant les dons et pour faciliter la mise en œuvre des politiques relatives aux dons;

la formation continue des coordonnateurs des dons d’organes et de tissus qui s’occupent des familles tout au long du processus de don;

l’accroissement des taux d’inscription aux dons d’organes et de tissus dans les collectivités ontariennes.

Véhicule de transport d’organes © Radio-Canada/Christian Côté

Enregistrer le consentement : un geste simple, mais lourd de signification

Le Réseau Trillium souligne, pour le célébrer, le fait qu’en 2016, près de 285 000 personnes se sont jointes à la liste des 3,7 millions d’Ontariens et d’Ontariennes qui donnent sans relâche leurs organes et leurs tissus, apportant ainsi de l’espoir aux patients en attente d’une transplantation d’organe.

Ces personnes s’allient ainsi aux 30 % des habitants admissibles de la province qui ont enregistré leur consentement au don pour voler au secours des 1600 personnes inscrites sur une liste d’attente pour une greffe d’organe.