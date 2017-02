Elon, ce robot qui vous accompagne dans votre recherche d’emploi!

Elon est une nouvelle intelligence numérique qui peut vous suggérer des modèles de lettres de présentation et vous permettre de gagner du temps dans votre processus de recherche d’emploi.

Le robot qui explore les sites d’offres d’emploi des entreprises

L’objectif pour les promoteurs de l’entreprise canadienne Neuvoo, c’est de créer un agrégateur d’emplois, avec plus de 30 millions d’emplois dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique ou en Asie.

Lucas Martinez, le cofondateur de Neuvoo © Neuvoo

Lucas Martinez, le cofondateur de la société émergente basée au Québec, relève le fait qu’il est question de rompre avec la façon traditionnelle qui consistait à orienter le chercheur d’emploi directement vers la section carrière du site des entreprises. Le chercheur se retrouvait tout le temps abandonné à lui-même, en face des difficultés d’accès à certaines informations utiles pour la soumission de sa candidature.

M. Martinez observe que ces sections ne sont pas très souvent faciles à utiliser et ils imposent aux utilisateurs un délai parfois très long pour arriver à y créer un profil ou soumettre une demande d’emploi.

C’est ainsi que Neuvoo a créé un robot qui non seulement va aider le candidat dans sa démarche de recherche d’emploi, mais aussi l’accompagner dans la présentation de sa candidature en lui apportant une aide diversifiée, comme remplir les formulaires soumis par l’entreprise sur son site ou faciliter le processus et la transmission d’une façon ludique.

Avec Elon, Neuvoo promet de révolutionner la recherche d’emploi et le processus de soumission des candidatures qui sera désormais possible sur un téléphone intelligent © Neuvoo

Elon promet un gain de temps à 100 %

Comme l’a souligné M. Martinez, Elon est une intelligence artificielle qui permet de gagner du temps et c’est ce qui le distingue des autres robots.

Elon permet au chercheur d’emploi de passer moins de temps en ligne lorsqu’il est question de présenter sa candidature à un emploi.

Lucas Martinez parle d’un gain de temps de 100 %, ce qui fait d’Elon une trouvaille qui crée une ligne de démarcation entre Neuvoo et les autres organismes spécialisés dans l’aide à la recherche d’emploi.

Le lancement d’Elon a lieu aujourd’hui aux États-Unis et, d’ici un à deux mois, le fruit de l’innovation technologique de la jeune entreprise canadienne sera vulgarisé à l’échelle de la planète, a affirmé M. Martinez.

Le principe de fonctionnement de cet outil totalement gratuit consiste pour l’utilisateur potentiel à aller sur le site de Neuvoo et à commencer une interaction directe avec le robot qui va spontanément proposer son aide, demander au candidat ce qu’il recherche exactement pour mieux le servir : le type de postes recherchés, la région voulue. Cela facilitera la tâche au robot qui fera la recherche pour lui et qui lui fera des recommandations plus ciblées.

Par la suite, au moment de la présentation de la candidature, le robot va faire des suggestions de lettres de motivation préécrites que le candidat va positionner directement sur le site de Neuvoo et joindre à son curriculum vitae pour accompagner son dossier de candidature.

Le robot va même jusqu’à identifier les questions que l’employeur pose sur son site et les soumet au candidat qui pourra y répondre directement sur son téléphone mobile, et plus seulement sur son ordinateur, ce qui offre une certaine flexibilité et un gain de temps important.

Neuvoo est une entreprise canadienne spécialisée dans l’aide à la recherche d’emploi et qui traite avec plus de 60 000 partenaires dans le monde © Neuvoo

Elon est loin d’être parfait

Ce robot représente certes une innovation majeure pour l’entreprise Neuvoo, en ce qui concerne l’aide à la recherche d’emploi, mais il ne peut remplacer les ressources humaines, ni répondre à toutes les questions ou résoudre toutes les difficultés.

Relevant les limites du robot, Lucas Martinez indique qu’Elon peut se tromper et donner des informations erronées au candidat. Il revient à ce dernier d’être vigilant et d’apporter les corrections nécessaires avant de soumettre sa candidature.

D’un autre côté, c’est le candidat qui contrôle le moment où la demande d’emploi doit être soumise.