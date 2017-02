Justin Trudeau balaie de côté sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin

Estimant qu’il n’y a pas consensus au sein de la population canadienne sur une réforme du mode de scrutin, Justin Trudeau a retiré à la nouvelle ministre des Institutions démocratiques le mandat de modifier le système actuel comme il s’y était engagé en campagne électorale puis dans le discours du Trône.

Dans sa lettre à Karina Gould, assermentée le 10 janvier, le premier ministre précise que « la modification du système électoral ne fera pas partie de [son] mandat » de ministre des Institutions démocratiques.

Justin Trudeau avait promis en campagne électorale, mais aussi dans le discours du Trône, en 2015, que le mode de scrutin actuel serait modifié à temps pour les prochaines élections générales d’octobre 2019.

Les libéraux ont cependant précisé plus tard qu’ils n’iraient pas de l’avant sans un vaste consensus au sein de la population canadienne, sans préciser l’ampleur souhaitée de ce consensus.

Une volte-face qui était dans les cartes

– Un comité spécial multipartite de la Chambre des communes a recommandé au gouvernement, en décembre dernier, d’opter pour un mode de représentation proportionnelle et de tenir un référendum national sur cette option.

– La ministre des Institutions démocratiques de l’époque, Maryam Monsef, s’était aussitôt moquée, en Chambre, du travail de ces députés de tous les partis. Le gouvernement Trudeau avait alors lancé en ligne son propre sondage sur la question : « MaDémocratie.ca ».

Le repositionnement du premier ministre

Justin Trudeau écrit dans sa lettre de mandat à la nouvelle ministre Gould que les travaux du comité et les diverses consultations n’ont pas permis de dégager un consensus sur un mode de scrutin en particulier et qu’il « ne serait pas dans l’intérêt du Canada » de tenir un référendum sans « préférence ou question claire ».

M. Trudeau demande plutôt à la ministre Gould de concentrer ses efforts sur la lutte contre le piratage informatique du processus électoral, la transparence du financement des partis politiques et la réforme du Sénat, notamment.

Vives réactions

Les partis d’opposition accusent le gouvernement de trahison, de cynisme et de manque de respect à l’égard des électeurs.

La chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, Rona Ambrose © PC/Adrian Wyld

La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, a affirmé que les « Canadiens devraient y penser à deux fois avant de croire ce que Justin Trudeau leur dit ».

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, croit que la décision des libéraux fédéraux d’abandonner cet engagement électoral pourrait avoir d’importantes conséquences.

« J’ai bien peur que cette trahison touche le cœur des Canadiens bien plus que ne le croit M. Trudeau, particulièrement chez les jeunes électeurs », a-t-elle dit en point de presse en faisant référence aux politiciens qui ont mené des révoltes populistes dans d’autres pays.

« Nous vivons une période dangereuse politiquement. Tout politicien qui comprend les enjeux ne doit rien faire pour nourrir le cynisme. Le cynisme a déjà assez de se nourrir de lui-même. On travaille pour nourrir l’espoir et la croyance. Et quand vous brisez l’espoir, vous détruisez tout ce que vous avez semé », a dit Mme May, qui siégeait au comité spécial de la Chambre des communes sur la réforme démocratique.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Luc Thériault, a affirmé que la décision du gouvernement Trudeau prouve « qu’il ne faut jamais laisser ce débat entre les mains des politiciens ».

Nathan Cullen, député néo-démocrate et porte-parole en matière de réforme démocratique, a déclaré être colère pour les millions de Canadiens qui ont voté pour le Parti libéral du Canada aux dernières élections fédérales.

RCI avec Radio-Canada, CBC et La Presse canadienne

