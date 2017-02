Entre liberté d’expression et censure de nos propos antimusulmans

Sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels, des milliers de Canadiens envoient des messages de solidarité cette semaine à leurs concitoyens musulmans. Mais ces circonstances tragiques qui font naître des débats de société sont aussi un prétexte de plus pour d’autres individus d’ajouter du sel sur les plaies et de jeter un peu d’huile sur le feu.

L’un de nos reportages en début de semaine intitulé « Voici ce que l’on sait sur le visage de l’islamophobie au Canada » a attiré tel qu’un aimant une série de commentaires où certains liront la haine et le rejet.

La Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’expression, mais sur les réseaux sociaux ou dans la vie publique doit-on ou non tracer dans nos lois une nouvelle ligne à ne pas traverser?

Faut-il changer nos règles du jeu en société ou au contraire ne rien toucher?

Entre la liberté d’expression et l’emprisonnement des islamophobes – 4:50



RCI avec la contribution d’Alain Gravel, Doris Labrie, Catherine Lachaussée et Philippe Marcoux de Radio-Canada

