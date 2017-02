Accord Canada-États-Unis-Mexique : Donald Trump veut ajouter un « F » à l’ALENA

En anglais, l’accord de libre-échange historique entre les trois pays signé dans les années 90 porte le nom de NAFTA pour Nord Américan Free Trade Agreement et le Dolnald Trump veut y ajouter un F comme dans Fair (équitable) donnant ainsi naissance à l’acronyme NAFFTA!

Trump souhaite donc une nouvelle entente juste et équitable, que ce soit par un ALENA revu et corrigé ou un tout nouvel accord. Il a indiqué jeudi à Washington sans autres précisions que son secrétaire au Commerce, le milliardaire Wilbur Ross, s’impliquera dans les négociations, qui devraient s’amorcer aussi rapidement que le permettent les directives juridiques. Même si de telles négociations internationales sont habituellement menées par le Bureau du représentant américain au commerce, responsable de la politique commerciale extérieure des États-Unis.

Ce flou semble suggérer que le président américain n’a pas encore décidé de l’ampleur des changements qu’il souhaite apporter ni même de la forme que devrait prendre le nouvel accord.

Accord scindé et particulier pour le Canada?

Certains experts du commerce international croient que l’accord trilatéral de 1993 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique pourrait être scindé en plusieurs accords bilatéraux distincts et différents, une approche favorisée par l’un des plus proches alliés du président Trump au Congrès.

Des responsables canadiens ont indiqué de leur côté qu’ils préféreraient améliorer l’accord actuel, mais qu’ils s’accommoderaient d’ententes bilatérales.

Extrait de conférence de presse de Trump (en anglais) – 1:02



Un milliardaire dur négociateur et expert en démantèlement

L’homme d’affaires Wilbur Ross n’est pas considéré comme un « faucon antimondialisation » au sein de l’équipe du président Trump. Cela pourrait provoquer des soupirs de soulagement à Ottawa.

Pourtant, M. Ross, qui a fait sa fortune en achetant des usines américaines en difficulté pour les restructurer, a déjà prévenu qu’il serait dur en affaires. « Je n’ai pas l’intention de me laisser bousculer par qui que ce soit », lançait-il le 18 janvier lors de l’audience sénatoriale en vue de sa confirmation au poste de secrétaire au Commerce. Le Sénat n’a toujours pas confirmé cette nomination.

M. Ross a aussi paru se réjouir de la baisse du peso mexicain et du dollar canadien depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, une preuve, selon lui, que les marchés mondiaux s’attendent à des négociations serrées. « Il est toujours bon d’amorcer des négociations lorsque la partie adverse est parfaitement consciente qu’elle devra faire des concessions. »

