Fort McMurray : rétablir les espaces forestiers ravagés par l’incendie

Fort McMurray, au nord de l’Alberta, dans l’Ouest canadien, a été la proie d’un incendie gigantesque qui a presque tout ravagé sur son passage en 2016. Soutenu par la compagnie ferroviaire transcontinentale CN, Arbres Canada investit plus d’un million de dollars pour la reconstruction des espaces verts forestiers qui ont été détruits par cet incendie.

Planter de nouveaux arbres dès le printemps

Les dégâts causés par l’incendie qui a dévasté la localité de Fort McMurray dès le mois de mai dernier sont importants.

Michael Rosen, président d’Arbres Canada © Radio-Canada

À côté de plusieurs centaines de maisons et bâtiments brûlés, il y a eu des milliers d’hectares de forêt qui sont partis en fumée.

L’Opération Renouvert — Fort McMurray d’Arbres Canada vise à redonner à la localité sa verdure perdue.

Cette opération, qui aide les collectivités canadiennes à se rétablir de catastrophes naturelles et d’infestations depuis près de 20 ans, commencera principalement dans les zones forestières naturelles publiques de la localité de Fort McMurray.

« Nous nous sommes engagés à ramener la beauté naturelle de cette collectivité et nous remercions vivement nos sociétés partenaires et le public canadien pour leur contribution. Nous sympathisons énormément avec les résidents qui ont perdu leur demeure et dont l’existence a été bouleversée par ces feux. Nous espérons sincèrement que cette initiative redonnera un certain sentiment de normalité à la collectivité ».

– Michael Rosen, président d’Arbres Canada

Des plants d’arbres d’Arbres Canada © Annie Poulin

Prévenir de nouveaux risques d’incendie

La démarche d’Arbres Canada vise à faciliter la repousse de la couverture forestière, selon les normes du programme Intelli-feu.

Ce programme, qui existe déjà dans plusieurs provinces et territoires canadiens, vise à mieux prévenir les risques liés aux feux de forêt, avec pour but de responsabiliser les propriétaires.

Le projet de rétablissement des espaces forestiers va se poursuivre sur une période d’un an, voire de deux ans.

Il se fera en parallèle avec la planification de la plantation d’arbres résidentiels et d’arbres de rue.

Les activités prévues dès l’année prochaine ciblent prioritairement les quartiers les plus touchés, comme Beacon Hill où les flammes ont ravagé d’immenses superficies.

Les efforts de reboisement d’Arbres Canada sont soutenus par plusieurs organismes et entreprises commerciales, comme BP Canada Energy Group, Unilever Canada et CN qui a contribué à hauteur d’un million de dollars.

Fort McMurray est une importante communauté pour CN et nos propres employés ont été touchés personnellement par cette catastrophe. Nous sommes fiers de pouvoir appuyer une initiative qui non seulement rétablira le couvert forestier, mais contribuera également au mieux-être à long terme de la collectivité.

Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l’exploration de CN