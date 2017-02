Manger des repas gastronomiques à moins de 10 $

Une application mobile offre à ses utilisateurs des produits frais et des repas notamment gastronomiques à des prix cassés jusqu’à 70 % du prix initial.

Dans le but de participer aux efforts pour réduire le gaspillage alimentaire, la fondatrice de l’application Too Good To Go propose aux mobinautes des repas et des produits frais à des prix défiant toute concurrence; par exemple une boîte « repas-surprise » à 8 $ au lieu de 20 $, un smoothie frais à 2 $ au lieu de 5 $ TBR, des fruits et des légumes liquidés à 50 % de leur prix initial. Ce sont généralement des produits encore comestibles que les commerçants jettent normalement à la fin de la journée ou le lendemain de leur préparation ou à quelques jours avant leur date de péremption.

Les restaurants et commerçants français qui constituent l’offre de Too Good To Go y trouvent leur compte en réduisant leurs pertes tout en participant à l’effort grandissant des environnementalistes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En 2016, on a estimé que 31 millions de dollars de nourriture ont été gaspillés au Canada.

Depuis sa création en juin 2016, l’application a sauvé plus de 20 000 repas des poubelles, selon sa fondatrice.

Les utilisateurs de Too Good To Go peuvent également offrir un repas à 3 $ à un sans-abri.

Ce genre d’application, qui n’existe pas encore au Canada, est disponible au Danemark (son pays d’origine), en Angleterre, en Suisse et en Allemagne. Elles sont différentes des applications d’achats groupés, dont les prix sont plus élevés.

Des chefs, dont notamment Daniel Vezina par des recettes de « zéro gaspillage » et certains magasins alimentaires qui liquident, quelques jours avant leur date de péremption, leurs produits périssables à des prix réduits à 30 % et à 50 % contribuent de leur côté à conscientiser les consommateurs à l’importance d’éliminer le gaspillage alimentaire.

Zoubeir Jazi