L’amour au-delà des différences et des préjugés

Suite à l’attaque terroriste du 29 janvier, nous avons publié sur Radio Canada International un article sur les préjugés et fausses informations au sujet de l’Islam. Cet article a généré plus de 100 commentaires d’internautes qui avaient à cœur de partager leur perception des événements et leur opinion. Plusieurs internautes ont quant à eux, tenu à nous rappeler qu’au-delà des différences, ce qui comptait le plus c’était l’amour, la tolérance et le respect des croyances des uns et des autres. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de vous présenter des sujets réalisés par RCI et Espaces Autochtones sur la question de l’amour au-delà des différences et préjugés.