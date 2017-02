Les perceptions des Canadiens sur les musulmans ont-elles beaucoup évoluées?

Cette bonne question s’est imposée dans nos pensées cette semaine à la lumière de la tragédie dans une mosquée de Québec et en fouillant dans nos archives et en réécoutant un échange téléphonique que nous avons eu en 2010 avec un jeune auditeur musulman au Bénin.

Il voulait savoir où se trouvait les musulmans au Canada ( principalement à Toronto et Montréal ) et s’ils étaient nombreux ( les musulmans représentent aujourd’hui 3,2% des 36 millions d’habitants qui peuplent notre pays).

En discutant avec lui, nous lui avons fourni les résultats de sondages réalisés à cette époque et qui peignaient le visage d’un pays très divisé par rapport aux musulmans et à leur présence parmi nous, et ce particulièrement au Québec. Écoutez pour voir si nos perceptions ont beaucoup évoluées depuis.

En 2016, les musulmans se disent mieux traités au Canada

Justin Trudeau prend un égoportrait avec une femme lors d’un rassemblement populaire à Ottawa, au lendemain de sa victoire en octobre 2015. © PC / Sean Kilpatrick

La grande majorité des musulmans sont très fiers d’être Canadiens et 84% d’entre eux estimaient être mieux traités au Canada que dans d’autres pays occidentaux selon un vaste sondage national réalisé par l’Environics Institute for Survey Research et plusieurs organisations canadiennes, dont La Fondation canadienne des relations raciales.

Le sondage réalisé entre le 19 novembre 2015 et le 23 janvier 2016 indique qu’une majorité de musulmans croient «que les opinions des non-musulmans au sujet de l’Islam sont généralement positives (54%) et plutôt que négatives (32%)».

Le sondage soulève également des enjeux inquiétants. Le plus important est celui de la discrimination et des mauvais traitements de la part d’autrui. 35% des répondants ont personnellement été victimes de discrimination au cours des cinq dernières années. Les femmes ont été particulièrement touchées par cette discrimination (42% contre 27% des hommes).

Un Canadien sur trois appuie l’idée de fermer les frontières américaines aux musulmans

Dans un sondage réalisé à la fin de 2015, un tiers des Canadiens se disaient d’accord avec l’idée de fermer les frontières des États-Unis aux musulmans tels qu’avancé par Donald Trump, alors candidat à l’investiture républicaine en vue de la présidentielle de 2016.

Dans ce sondage Angus Reid effectué auprès d’un panel constitué de 1530 internautes du pays et sans marge d’erreur, puisque l’échantillon est non probabiliste, 33 % des Canadiens se disaient d’accord avec la proposition du milliardaire, comparativement à 67 % qui étaient en désaccord. Parmi ces derniers, 49 % se disaient « fortement » en désaccord.

Les Canadiens surévaluent la population musulmane

Les Canadiens croient qu’il y a 17% de musulmans au pays, alors que les personnes de cette religion ne représentent que 3,2% de la population. C’est ce que révélait en décembre dernier un sondage réalisé par la firme internationale Ipsos Mori.

Près de 1000 Canadiens ont eu à répondre à cette question posée aux citoyens de plusieurs pays : «Sur 100 personnes, combien pensez-vous sont des musulmans?».

En moyenne, les Canadiens ont répondu 17, soit 14 points au-dessus de la réalité. Mais cette surévaluation n’est pas exclusive aux Canadiens.

La population de 38 des 40 pays où a été effectué le sondage estimait qu’il y avait davantage de musulmans qu’en réalité. Les Canadiens étaient les 9e plus grands surévaluateurs. Devant les Philippins et les Sud-Africains, les Français étaient eux les champions de la mauvaise perception et ils évaluaient à 31% la population musulmane dans leur pays, qui est en fait de 7,5%.

RCI avec Radio-Canada, La Presse canadienne et Inter Pares

