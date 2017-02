Effet « Trump » sur l’explosion de la haine sur le web au Canada

Les propos controversés et parfois haineux de Donald Trump semblent trouver un écho favorable auprès de beaucoup de Canadiens selon une étude commandée par la CBC.

Selon cette étude réalisée par la compagnie Cision pour le compte de l’émission Marketplace de CBC, la tenue de propos racistes par les Canadiens sur les médias sociaux, les blogues et les sections de commentaires en ligne a grimpé de 600 % entre octobre 2015 et novembre 2016.

Au Québec, le nombre de commentaires anglophones intolérants et racistes a grimpé de 400 % au cours de la même période.

La popularité de Trump est vectrice de haine même au Canada

Selon l’analyste médiatique de Cision, James Rubec, plus Donald Trump gagnait en popularité, plus les commentaires offensants et racistes augmentaient au Canada.

La recherche a permis de retracer la présence sur Twitter notamment de 40 termes jugés racistes ou dégradants envers la religion ou l’origine ethnique d’une personne.

La plupart des propos tenus par des journalistes, acteurs ou musiciens qui relayaient les propos sur le web des Canadiens ont été retirés. De plus, Cision a déterminé qu’entre 8 et 10 % des propos étaient de nature ironique et n’en a donc pas tenu compte lors de son analyse.

ÉCOUTEZ : Vague d’islamophobie sur nos réseaux sociaux – 34:01



RCI avec CBC et les informations de Jean-Philippe Robillard de Radio-Canada

