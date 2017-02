Travailleurs en développement international, ces vedettes de l’ombre

La Semaine du développement international bat son plein au Canada. L’évènement qui se déroule du 5 au 11 février est l’occasion d’apprendre à connaître et célébrer ces personnes qui s’emploient à améliorer la vie de millions de personnes à travers le monde.

La Semaine du développement international a pour thème national cette «Ne laissez personne de côté : Le Canada contribue aux objectifs mondiaux! ». L’idée est de mettre en évidence les efforts collectifs déployés pour atteindre les objectifs de développement durable, tels qu’énoncés dans le Programme 2030 des Nations Unies.

Au Québec, la Semaine de sensibilisation est organisée par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et ses 67 membres présents dans 13 régions de la province. Elle s’est inspirée d’un rapport du Fonds des Nations Unies pour les populations (FNUAP) publié en octobre 2016 pour braquer les projecteurs sur les filles.

L’AQOCI est d’avis que le passage de l’enfance à l’adolescence constitue un tournant décisif dans la vie d’une fille. Il est donc important de se mobiliser afin de lui permettre de réaliser leur plein potentiel. Car, prévient l’organisme québécois, ce qui se passe à ce moment de la transition entre l’enfance et l’adolescence est déterminant pour la suite des choses chez la jeune fille.

Marie Brodeur Gélinas est chargée de programmes pour la Semaine du Développement International à l’AQOCI

L’AQOCI a placé les filles au centre de ses préoccupations à l’occasion de l’édition 2017 de la Semaine du développement international. © AQOCI

Mariages forcés, grossesses précoces, mutilations génitales, violence sexuelle, accès à une éducation de qualité et potentiel économique des filles sont quelques-uns des enjeux touchant des filles à travers le monde.

La campagne de sensibilisation de l’AQOCI repose sur une bande dessinée de Mélanie Baillargé. Le document est accompagné d’une fiche pédagogique devant guider les discussions et les activités auprès des jeunes de de 9 à 14 ans.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, promet qu’Ottawa va demeurer un acteur de premier plan sur le terrain du développement international. © PC / La Presse canadienne/Adrian Wyld

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dit qu’Ottawa continuera de faire preuve de leadership afin réaliser des progrès durables en matière de développement international. Il rappelle qu’au cours de la dernière année, son gouvernement a mené des consultations auprès de la population canadienne et des partenaires internationaux afin de concevoir une nouvelle approche en ce qui concerne l’aide internationale.

Les efforts recentrés du Canada, promet M. Trudeau, aideront les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète, notamment dans les domaines des droits de la personne, de l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes, ainsi que du respect de la diversité et de l’inclusion.

Lire aussi

Développement international: en finir avec les inégalités

Développement international : débloquer 2 500 milliards $ US d’ici 15 ans