Déclaration de revenus : aider les aînés à aller chercher tous les crédits et déductions auxquels ils ont droit!

En cette période des impôts, ImpôtRapide a mis en ligne quelques conseils pratiques pour les aînés et les retraités, dans le but de les orienter dans leurs démarches, afin qu’ils profitent de tous les crédits d’impôt et déductions, tant au fédéral qu’au provincial. Alice Chantal Tchandem a obtenu plus de détails sur les recommandations destinées à ces personnes, en s’entretenant avec Julie Thibodeau, analyste principale, experte en fiscalité pour le compte d’Intuit Canada ImpôtRapide.

Retirez d’abord vos CELI avant vos REER

Julie Thibodeau. Analyste principale, experte en fiscalité Intuit Canada © ImpôtRapide

Les aînés sont des personnes qui paient un peu plus d’impôts quand vient le temps de faire leur déclaration de revenus, observe d’entrée de jeu Julie Thibodeau.

La raison est qu’ils ont des revenus qui ont des provenances diverses et ces revenus n’ont pas toujours connu des déductions qui ont été faites sur les montants reçus.

Le conseil que Mme Thibodeau leur donne est qu’ils doivent d’abord retirer leur CELI (Compte d’épargne libre d’impôt) avant de s’attaquer à leurs REER (Régime enregistré d’épargne-retraite), parce que les CELI sont exempts d’impôt, tandis que les REER sont imposés au moment où ils sont retirés.

C’est important d’avoir un conseiller financier pour les aider à optimiser l’équilibre et pour minimiser la charge d’impôt, souligne Julie Thibodeau.

L’autre chose, c’est de s’assurer qu’à partir du moment où ils ont 71 ans, tous leurs REER soient retirés et convertis en FERR (Fonds enregistré de revenu de retraite), car l’année d’après, les REER deviennent imposables complètement, et ce n’est pas intéressant de faire le transfert en FERR à ce moment-là, dit la fiscaliste.

Lors de la déclaration de revenus, les aînés doivent faire attention à beaucoup de détails pour pouvoir bénéficier de tous les crédits qui leur reviennent. © iStock

Fractionnez votre revenu de retraite

Quand ils sont en couple, il y a des choses qui peuvent être faites pour les aider à diminuer la charge d’impôt.

Une des premières choses c’est de fractionner le revenu de retraite. Ce mécanisme existe aussi bien du côté du fédéral que provincial.

Au fédéral , à partir du moment où on a des revenus de pension qui sont admissibles au fractionnement, on peut procéder à ce fractionnement en toute liberté, car il n’y a pas de limite d’âge.

La nuance, au Québec, est que la personne qui va fractionner son revenu de pension doit avoir atteint l’âge de 65 ans, a tenu à clarifier Julie Thibodeau.

Partagez vos pensions

Selon les suggestions de Mme Thibodeau, une autre chose possible est de partager les revenus du Régime de rente du Québec, tout ce qu’on appelle les pensions de la RRQ.

Il y a aussi un mécanisme offert pour aider les retraités à égaliser les revenus entre les conjoints, mais ils doivent avoir atteint l’âge de 60 ans et plus pour pouvoir le faire.

Profitez du crédit en raison de l’âge et transférez les crédits inutilisés

Lorsqu’on a le crédit en raison de l’âge, on peut le transférer entre conjoints. Alors, le montant en raison de l’âge qui n’est pas utilisé par le conjoint qui a eu un revenu moindre peut être transféré au conjoint qui a gagné plus d’argent.

Il faut faire attention à l’âge qui, du côté du fédéral, est de 65 ans et de 66 ans cette année au Québec. Ce montant est diminué en fonction des revenus de la personne, observe Julie Charbonneau.

Les suggestions d’ImpôtRapide aux aînés pour leur déclaration de revenus tiennent compte du fait que certains ne maîtrisent pas toujours toute la documente requise à cette fin © PC / Chris Young

N’oubliez pas le crédit d’impôt pour les activités physiques

Cette année, du côté du Québec, il y a un crédit de 20 % du montant des frais d’inscription pour un total de 40 $ pour les activités physiques des aînés.

Il faut être âgé de 70 ans, avoir un revenu inférieur à 40 835, et être résident du Québec au 31 décembre pour en bénéficier.

Déclarez tous vos frais médicaux

L’impact de la déclaration des frais médicaux sur les impôts des aînés peut aussi être assez remarquable, affirme Julie Thibodeau, qui relève la nécessité pour eux d’aller rechercher plus de crédits dans ce cas.

C’est pourquoi il est important de garder tous les reçus d’ordre médical, soit de toutes les analyses de laboratoire prescrites par un médecin, la liste des médicaments et les couvertures d’assurance supplémentaires que les retraités doivent souvent prendre quand ils voyagent. Tous ces frais sont déductibles.