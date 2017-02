Saint-valentin : témoigner son amour à ses biens matériels !

La Saint-Valentin pointe à l’horizon. Cette fête qui célèbre l’amour revêtira cette année un cachet tout particulier pour certaines personnes invitées à manifester leur tendresse aux objets de valeurs en leur possession.

Une recommandation plutôt surprenante

En considérant au premier degré la recommandation de témoigner de l’attachement à des objets à l’occasion de la fête des amoureux, cela suggère une dimension très matérialiste de l’amour.

Celle qui veut que des personnes, rendues au 14 février, chanteraient peut-être une odelette à leur montre de dernier cri, ou à leur boucle d’oreille en or massif, ou autre objet de grande importance à leurs yeux.

Bien que l’intention de la compagnie d’assurance qui suggère un tel revirement de sentiments ne soit pas de détourner les attentions du sens traditionnel de la Saint-Valentin, elle n’en est pas bien loin, dans la mesure où elle invite à prendre soin des objets précieux qui nous sont offerts pour la circonstance.

La Saint-Valentin est un jour de l’année spécial lors duquel on démontre son appréciation aux gens qu’on aime, souvent au moyen de chocolats, de fleurs et de bijoux. Cependant, de nombreuses personnes oublient souvent d’assurer ces nouveaux objets, ou ne font que les ajouter à leur police d’assurance existante, ce qui est très risqué. Lorsqu’il s’agit de bijoux et de biens de valeurs, il n’est pas seulement question de valeur financière, mais aussi de la valeur émotionnelle et sentimentale qui y est reliée. Les Canadiens devraient prendre toutes les mesures afin de s’assurer que leurs objets de valeur sont protégés

– Brodie Bott, directeur des communications de la RSA du Canada.

Protéger ses bijoux par une police d’assurance est une preuve d’amour, selon la RSA Canada © Sûreté du Québec

Les conseils de la RSA Canada suggèrent d’éviter le vol des bijoux en évitant de les placer dans des lieux trop fréquentés et en privilégiant des mises sous clé lorsqu’ils ne sont pas portés © Makda Ghebreslassie / CBC

Prévenir la perte et le vol

Les cadeaux précieux reçus de ceux qui nous aiment ont une valeur qu’il faut pouvoir mesurer et réévaluer au fil du temps. C’est ainsi que la RSA du Canada recommande quelques mesures et précautions à prendre pour mieux les conserver et éviter de les endommager ou de les perdre accidentellement ou par des coups de vol.

Il est important de faire évaluer tous les nouveaux bijoux reçus par un expert qualifié et de les mettre à jour dans leur police d’assurance, tout en cherchant à savoir ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.

Pour éviter des coups de vol, il ne faut jamais céder, dans l’urgence, à la tentation de poser ses bijoux dans des endroits très fréquentés comme dans un bureau ou une salle de sport. L’idéale serait de les garder sous clé dans un endroit sûr quand ils ne sont pas portés.

Les éviers et les comptoirs dans la cuisine ou dans une salle de bain peuvent être des pièges dans lesquels s’engouffrent nos bijoux, ce qui exige l’aide d’un plombier pour les retrouver.

Pour cette édition de la Saint-Valentin, le groupe d’assurance canadien, la RSA n’y est pas allé de publicité morte, mais d’une plutôt subtile, en invitant à s’épancher autrement, pour les parures aussi, qui compte tenu de leurs valeurs, méritent toute notre attention, d’où la nécessité de les placer sous la protection d’une police d’assurance.