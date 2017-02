Mois de l’Histoire des Noirs : le réseautage au cœur de la lutte contre le chômage!

Le groupe les « Four Brown Girls », une organisation qui regroupe des membres venues de divers horizons et basées à Montréal, organise une rencontre entre les membres de la communauté noire de la métropole, à l’occasion du Mois de l’Histoire des Noirs.

C’est une occasion pour faire le point sur les actions qui ont été menées l’année dernière et de fixer de nouveaux objectifs à atteindre pour l’amélioration de la condition de la femme noire et plus largement des membres de la communauté basés dans la région de Montréal.

Ariane Bossekota, cofondatrice des Four Brown Girls © Ariane Bossekota

Dans un entretien avec Alice Chantal Tchandem, l’une des cofondatrices de cette organisation, Ariane Bessekota, a confié que c’est à un véritable rendez-vous d’échange et de partage que sont conviés les femmes noires de Montréal et tous les autres invités le 12 février.

L’événement qui est dénommé « Brown Beauties Brunching » sera l’occasion de débattre de différentes thématiques, dont la culture, l’identité et la carrière professionnelle.

Une idée fondée sur la mise en valeur des modèles de réussite au sein de la communauté

Les femmes noires de l’organisation « Four Brown Girls » ont voulu profiter de l’occasion pour faire bénéficier aux plus jeunes de l’expérience et du savoir des femmes qui se distinguent par leur réussite sur le plan professionnel et par leurs réalisations aussi bien artistiques, culturelles, économiques que sociales.

C’est pourquoi elles ont fait appel à des artistes comme l’humoriste Dorothy Rhau, la productrice de télévision Camille Dundas, ou la femme d’affaires Abisara pour présenter l’histoire de leur ascension sociale. Cela donnera aux plus jeunes de l’optimisme et du dynamisme pour atteindre leurs objectifs.

Parmi les événements qu’organise Four Brown Girls, il y a des conférences et des expositions culturelles qui mobilisent les femmes de la communauté noire et divers autres invités autour des deux fondatrices, Ariane Bossekota et Nicole Antoine © Bossekota

Une question de réseautage

Autour d’une table conviviale, les invités vont partager leurs expériences avec le public et pouvoir, par la suite, apprécier une exposition interactive d’entreprises fondées par des membres de la communauté noire.

Si l’idée de faire du réseautage revient à chacune des festivités marquant le Mois de l’Histoire des Noirs, c’est parce que les communautés ont saisi la nécessité de se soutenir mutuellement, de se tenir ensemble pour réaliser certains objectifs cruciaux et relever les multiples défis reliés à des enjeux majeurs tels que : l’insertion professionnelle, la lutte contre la discrimination et l’exclusion, le profilage racial et la promotion du bien-être social.

Les plus grands talents issus de la communauté noire de Montréal sont attendus à cette rencontre qui, de l’avis de Mme Bossekota, permettra d’explorer de nouveaux horizons et d’offrir une occasion de dialogue constructif et inspirant pour tous les participants.