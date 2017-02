Un coup de pouce plutôt qu’un coup de main financier d’Ottawa à Bombardier

En offrant à la multinationale canadienne 372, 5 millions de dollars au lieu du 1 milliard sollicité par les dirigeants de Bombardier, le gouvernement Trudeau est loin de voler au secours de l’entreprise.

Qui plus est, cette contribution est un prêt remboursable. L’aide, sans intérêt, ne sera pas non plus versée d’un bloc, mais bien sur une période de quatre ans.

C’est ce qu’a confirmé en conférence de presse le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du développement économique, Navdeep Bains.

Pendant son allocution, M. Bains a affirmé que la contribution remboursable était la « bonne solution » pour conserver les emplois au Canada et assurer la compétitivité de Bombardier.

Un coup de pouce dont Bombardier affirme être satisfaite

Le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, a dit être très satisfait de l’aide annoncée par le gouvernement fédéral. « C’est un appui financier qui arrive au bon moment. L’aide fédérale nous donne de la flexibilité pour repousser les frontières de la R-D », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Notre situation financière s’est grandement améliorée au cours des 12 à 18 derniers mois. Notre plan de restructuration de cinq ans ne tenait compte d’aucune aide fédérale. Donc, pour nous, aujourd’hui, c’est une excellente nouvelle.

Pourtant, rappelons encore une fois que pas plus tard qu’en décembre dernier, Alain Bellemare demandait plutôt une aide de 1 milliard de dollars américains au gouvernement fédéral.

En détail

– Les deux tiers de la contribution remboursable iront au programme d’avions d’affaires Global 7000, dont l’entrée en service est prévue en 2018. – L’autre tiers sera consacré à la R-D du programme C Series.

– Le programme du C Series emploie 2000 personnes, tandis que le programme du Global 7000 devrait employer directement 3000 personnes, dont 2000 au Québec, a précisé Alain Bellemare.

– Après un développement marqué par des retards et des dépassements de coûts, le C Series est entré en service en juillet 2016. Jusqu’à maintenant, l’avionneur montréalais a reçu 360 commandes fermes pour son nouvel appareil commercial. Avion de la C Series de Bombardier.Crédit photo : PAUL CHIASSON

Un coup d’aile dans la bonne direction aux yeux du Québec

Harold Fortin, porte-parole du chef du Parti liberal du Québec et Philippe Couillard premier ministre du Québec. © Parti Libéral du Québec

L’annonce du gouvernement fédéral est un pas dans la bonne direction, estime le porte-parole du premier ministre du Québec, Harold Fortin.

« Bombardier confirme que le partenariat annoncé avec le gouvernement fédéral répond actuellement à ses attentes. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral poursuive cette collaboration dans le but de développer l’industrie aérospatiale québécoise », a-t-il commenté.

Le partenariat d’affaires conclu entre le gouvernement du Québec et Bombardier, il y a près d’un an, a permis l’essor du programme C Series, a ajouté le porte-parole.

En décembre 2015, le gouvernement du Québec avait investi 1 milliard de dollars américains dans le programme d’avions C Series, ce qui lui avait permis d’acquérir une participation de 49,5 %. Le premier ministre Philippe Couillard a souvent interpellé son homologue fédéral pour qu’il fasse de même.

De plus, au moment où elle éprouvait des difficultés financières, Bombardier avait vendu une participation de 30 % de sa division ferroviaire pour 1,5 milliard de dollars à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Plusieurs ministres du gouvernement fédéral ont participé à la conférence de presse, qui avait lieu au Centre de finition d’avions Global de Bombardier, à Dorval. Navdeep Bains était accompagné du ministre canadien des Transports, Marc Garneau, et de la ministre du Patrimoine canadien et députée de la région, Mélanie Joly.

RCI avec Radio-Canada et La Presse canadienne

