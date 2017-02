En finir avec l’autre faim…la « faim cachée »

Ce qu’on appelle « faim cachée », « faim invisible », « faim inapparente », etc. est une carence chronique en vitamines et minéraux. Elle peut affecter aussi bien l’adulte que l’enfant. Plus de 2 milliards de personnes en souffriraient à travers le monde.

Judith Nihorimbere, Officière à l’Institut des nutriments d’Ottawa. © IM

Il ne s’agit pas ici de malnutrition causée par la déficience ou l’excès d’un ou plusieurs nutriments ou de sous-alimentation qui est un apport alimentaire insuffisant pour combler les dépenses énergétiques quotidiennes.

L’ennui avec la faim cachée ou la carence en micronutriments est son caractère insidieux : aucun symptôme visible dans l’immédiat, mais conséquences négatives à moyen ou long terme.

Les personnes les plus vulnérables dans ce domaine sont les femmes et les enfants pauvres des pays en développement. La raison d’être de L’Initiative pour les micronutriments (IM) est d’aider ces personnes vulnérables, par l’intermédiaire d’institutions locales. Judith Nihorimbere est officière à l’IM

Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international a pu rencontrer quelques enfants qui reçoivent des repas enrichis grâce à l’aide canadienne. © IM

En visite officielle en Haïti, la ministre canadienne du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a partagé quelques moments avec des enfants qui reçoivent des repas scolaires enrichis en vitamines et minéraux. En tout, 110 000 enfants haïtiens du préscolaire et du primaire en bénéficient dans le cadre de l’initiative Micronutriments à tous les repas (MTR).

Le projet qui s’étale sur deux ans est financé par le gouvernement canadien, par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. Son objectif est réduire les taux d’anémie chez ces enfants. Ce qui devrait les aider à mieux réussir leurs activités scolaires.

Bon à savoir

L’anémie a des effets néfastes sur les habiletés motrices, ainsi que le développement linguistique et le processus d’apprentissage de l’enfant.

Les écoliers anémiques se fatiguent rapidement, ont de la difficulté à se concentrer, est sont souvent malade.