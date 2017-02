Zoom Grand Montréal : un outil web de plus pour accroître les performances économiques de la ville

L’outil web de recherche ZOOM Grand Montréal vient d’être lancé. Cet outil à l’accès gratuit en ligne permet aux entreprises d’avoir un portail rapide pour pouvoir s’informer sur la région métropolitaine et avoir des renseignements utiles sur la logistique disponible, les infrastructures, les industries et autres bureaux, les données sociodémographiques, etc.

Mathieu Charbonneau, directeur général CargoM © CargoM

L’idée pour les prometteurs, CargoM, la Communauté métropolitaine de Montréal, les partenaires du développement économique de Montréal international et de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, est de faire de Montréal une ville attractive et facilement accessible pour les entrepreneurs qui souhaitent s’y installer.

Mathieu Charbonneau est le directeur général de CargoM, créée en 2012, qui réunit les acteurs de l’industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d’enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles et les syndicats autour d’objectifs communs en vue d’en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement.

Dans un entretien avec Alice Chantal Tchandem, M. Charbonneau a relevé qu’en mettant à la disposition des entrepreneurs des informations de grande utilité concernant différents sites commerciaux et industriels, les transports et les espaces dédiés au bureau, les promoteurs de ZOOM Grand Montréal entendent mettre la ville au cœur du développement commercial et de la création de nouveaux emplois.

Le port de Montréal est une plaque tournante pour les marchandises et l’outil web, Zoom Grand Montréal en fait la promotion © Radio-Canada

Ces prometteurs mettent ainsi en valeur les performances de la chaîne logistique locale. Il s’agit notamment des secteurs maritimes, aériens, ferroviaires, routiers et transitaires qui sont à la disposition des entreprises tous les jours, pour le déplacement de leurs marchandises.

Compte tenu du fait que ces infrastructures de transport offrent des occasions de développement important, M. Charbonneau souligne qu’il était nécessaire de centraliser toutes les informations autour d’un outil de promotion pour leur donner une meilleure visibilité.

Les entreprises souhaitant développer leurs activités dans le Grand Montréal ont, grâce à cet outil, plus de facilité pour retrouver toutes les informations dont ils ont besoin, observe Mathieu Chabonneau.

Dans leur processus de prise de décision, cet outil de promotion, qui inclut des précisions quant à l’offre de transport et de logistique, offre une chance unique de gagner du temps et d’économiser de l’énergie, en ayant un accès direct aux données essentielles.